Novelou daňového poriadku sa má znížiť administratíva daňovníkov

Bratislava 15. októbra (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice. Tieto zmeny prinesie novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok definitívne schválil parlament.V prípade daňových subjektov sa upraví ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa skráti lehota, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa zníži z piatich rokov na dva.priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákona.Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz.tvrdí ministerstvo.Zavedenie tohto inštitútu bude mať podľa MF SR najmä preventívny charakter.vysvetlilo ministerstvo. Znamená to, že napríklad vodičom autobusu preukaz nebude môcť byť zadržaný.doplnil rezort.Právnou normou sa novelizuje aj zákon o daňových poradcoch a podľa MF SR sa znižujú administratívne konania. Po novom napríklad komora bude môcť zapísať poradcu do zoznamu bez jeho žiadosti, ak sú splnené podmienky zo zákona.doplnilo ministerstvo.Novelizácia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša podľa MF SR viaceré propodnikateľské opatrenia. Predĺži sa lehota na odosielanie údajov do systému eKasa v off-line režime zo súčasných 48 hodín na 96 hodín a skrátiť by sa mal aj čas vytlačenia bločku priamo na predajnom mieste. Ďalším opatrením je možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou poverenou osobou, čím podnikateľovi nevzniknú náklady na servisnú organizáciu.