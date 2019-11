Novelu o vnútrozemskej plavbe podporili koaliční aj opoziční poslanci

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. novembra (TASR) - Štát si od nového roka bude u lodných dopravcov objednávať dopravu tak, ako to dnes funguje napríklad v železničnej doprave. Novela zákona o vnútrozemskej plavbe zavedie od 1. januára 2020 do praxe výkony vo vodnej doprave vo verejnom záujme. Uviedla to v reakcii na schválenie novely v parlamente Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Rezort dopravy podľa nej tým chce sprejazdniť nevyužité vodné cesty na verejnú osobnú dopravu. Cieľom je odľahčiť dopravou preťažené cesty.pripomenul minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).Vďaka zmene zákona bude podľa MDV SR môcť vzniknúť aj projekt tzv. Dunajbusu, ktorý by mal obsluhovať prístaviská medzi Šamorínom a Bratislavou. Táto nová ekologická forma verejnej osobnej dopravy by mohla pomôcť pri preprave približne 100.000 obyvateľom.Výhodou lodnej dopravy podľa Duckej je, že bez ohľadu na podmienky v cestnej premávke, cestujúcim skráti čas cestovania predovšetkým v ranných a poobedňajších špičkách. V budúcnosti by mohol štát objednávať výkony v lodnej doprave aj na iných splavných vodných cestách.