Novelu Trestného poriadku od SaSkárov posunuli do druhého čítania, zvýšiť chcú aj ochranu obetí

Novelu predložili poslanci SaS

Nahradia sa niektoré slová

2.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania novelu Trestného poriadku a novelu zákona o obetiach trestných činov. Cieľom úpravy je zvýšiť ochranu obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov a ochrániť ich pred druhotnou viktimizáciou.Predkladateľmi novely sú poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková Vladimír Ledecký . Poslanci tvrdia, že súčasný platný právny poriadok neposkytuje dostatočnú formu ochrany zraniteľným obetiam trestných činov.Novela zákona sa bude týkať i výsluchu svedka. „V súčasnej právnej úprave výsluchu svedka, ktorý je zraniteľnou osobou, sa doterajšie pravidlo, že výsluch vedie osoba rovnakého pohlavia, ako je pohlavie vyslúchaného svedka, mení tak, že výsluch vedie a v potrebných prípadoch tlmočí osoba, ktorej pohlavie si zvolí vyslúchaný svedok," tvrdia navrhovatelia.Podľa navrhovanej úpravy sa otázky smerujúce do intímnej oblasti vypočúvanej obete môžu klásť len vtedy, pokiaľ je to nevyhnutné pre objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie.„Dôvodom sú signály o zasahovaní do osobnej integrity vyslúchaných osôb bez zrejmého súvisu s vyšetrovanou kauzou," uvádzajú poslanci.Taktiež sa má nahradiť slovo „páchateľ“ výrazom „osoba, ktorú obeť označila za páchateľa“, „osoba, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu“ či slovami „osoba, proti ktorej sa vedie trestné konanie“.