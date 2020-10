Novelu zákona na zavedenie tehotenskej dávky a tehotenského štipendia predložia do parlamentu poslanci OĽaNO

Vznik nároku

Minimálna dávka

Tehotenské štipendium

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Štvorica poslancov NR SR za OĽaNO predložila do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení , ktorou sa má od apríla budúceho roka na Slovensku zaviesť tehotenská dávka pre takmer 21-tisíc tehotných žien. Ide o legislatívny návrh, ktorý pripravilo ministerstvo práce a sociálnych vecí a v stredu ho mala schváliť vláda.Kabinet však nakoniec rozhodol, že tento návrh do parlamentu nepredloží minister práce a sociálnych vecí a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak , ale poslanci za OĽaNO. O návrhu novely zákona o sociálnom poistení by mal parlament začať rokovať na schôdzi, ktorá sa začne 20. októbra tohto roka.Nárok na tehotenskú dávku má žene vzniknúť od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda po ukončení 12. týždňa tehotenstva, ak žena bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.Výška tehotenskej dávky má tvoriť 15 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Žena stratí nárok na vyplácanie tehotenskej dávky dňom skončenia tehotenstva.Zavedenie tehotenskej dávky by malo v budúcom roku zvýšiť výdavky Sociálnej poisťovne o 39,4 milióna eur, v roku 2022 o 61,8 milióna eur a v roku 2023 o 64,3 milióna eur.Tehotenská dávka podľa navrhovanej novely zákona nemá byť nižšia ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu. V roku 2021 tak najnižšia možná tehotenská dávka pre živnostníčky aj zamestnankyne pri 30-dňovom mesiaci dosiahne 215,50 eura.Maximálna suma tehotenskej dávky pre ženy, ktoré v hrubom zarábajú 2 184 eur a viac, by mala budúci rok dosahovať vyše 320 eur mesačne. Na tehotenskú dávku majú mať nárok aj tehotné policajtky a vojačky.Pre nepracujúce tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté tehotné študentky stredných škôl, ktorým nevznikne nárok na priznanie tehotenského ako nemocenskej dávky, sa má od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu zaviesť tehotenské štipendium v sume 200 eur. Na takéto štipendium má mať nárok približne 750 študentiek mesačne. Sumu tehotenského štipendia bude môcť vláda zvýšiť nariadením.Študentka stratí nárok na tehotenské štipendium, ak sa jej začne vyplácať tehotenská dávka alebo rodičovský príspevok po narodení dieťaťa, skončení tehotenstva alebo skončením štúdia.O priznaní tehotenského štipendia pre študentku vysokej školy rozhodne rektor vysokej školy alebo dekan fakulty, plnoletej tehotnej študentke strednej školy tehotenské štipendium prizná riaditeľ školy. Na tehotenské štipendium má mať študentka právny nárok.