Novelu zákona podporuje aj Dostál, očkovanie považuje za cestu k slobode a normálnemu životu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh novely zákona plne podporuje Ondrej Dostál (klub SaS). Ako povedal pre agentúru SITA, očkovanie je cestou k slobode a normálnemu životu.„Považujem za úplne legitímne a správne vytvoriť podmienky na to, aby v určitých situáciách bolo možné podmieňovať vstup do niektorých prevádzok, či na niektoré hromadné podujatia zaočkovaním, prekonaním ochorenia alebo negatívnym testom. V podobnom režime sme existovali počas lockdownu. Ak sa nedá zaočkovať dostatočné množstvo ľudí a nevytvoríme si kolektívnu imunitu, hrozí, že si v tretej vlne budeme musieť zopakovať mnohé z toho, čo sme zažili v druhej vlne," poukázal.Zdôraznil, že zodpovednosť za to ponesú tí, ktorí spochybňujú očkovanie a bránia opatreniam na jeho podporu.