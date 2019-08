NOVEMBER 89: Na Paneurópskom pikniku sa začal útek občanov NDR

Ilustračné foto. Foto: TASR/Peter Lenhart Foto: TASR/Peter Lenhart

Šopron/Bratislava 18. augusta (TASR) – Keď sa počas podujatia nazvaného Paneurópsky piknik v auguste 1989 otvorila neďaleko Šopronu na tri hodiny hranica medzi Maďarskom a Rakúskom, približne tisíc občanov Nemeckej demokratickej republiky (NDR) využilo situáciu a utieklo na Západ.Po viac než roku, 4. októbra 1990, nemecký kancelár Helmut Kohl o tejto udalosti povedal, že práve v Maďarsku bola odstránená prvá tehla z Berlínskeho múru. V pondelok 19. augusta uplynie od Paneurópskeho pikniku 30 rokov.Tento historicky významný príspevok Maďarska k znovuzjednoteniu Nemecka si v pondelok v Šoprone pripomenú nemecká kancelárka Angela Merkelová a maďarský premiér Viktor Orbán.Maďarsko začalo už od jari 1989 odstraňovať železnú oponu, teda obranný systém, ktorý tvoril plot z ostnatého drôtu, kontrolné pásma a signalizačné zariadenia. Dôvody tohto rozhodnutia boli finančné – údržba systému bola nákladná –, ale aj politické.vyhlásil vtedajší maďarský premiér Miklós Németh. Jeho stranícky kolega Imre Pozsgay počas inšpekcie hraníc s Rakúskom dokonca vyhlásil, žeMaďarsko oficiálne oznámilo svoje rozhodnutie 2. mája 1989. V tom čase už bola demontovaná polovica z 350 kilometrov dlhého maďarského oplotenia. Presne 27. júna sa do strihania drôtov pustili ministri zahraničných vecí Maďarska a Rakúska Gyula Horn a Alois Mock pri meste Šopron (v nemčine Ödenburg) v blízkosti Neziderského jazera.Nie náhodou padla na toto miesto voľba aj pri organizovaní tzv. Paneurópskeho pikniku. Jeho usporiadateľmi bola Paneurópska únia a maďarská opozícia.V tom čase už boli v Maďarsku desaťtisíce východných Nemcov. Bývali v kempingoch, v parkoch, dúfali, že nájdu spôsob, ako sa cez čoraz priepustnejšiu hranicu dostanú von z komunistického tábora. Celkom nečakane využili fakt, že počas Paneurópskeho pikniku 19. augusta 1989 bola od 15.00 do 18.00 hodiny otvorená pohraničná brána.spomína na tieto okamihy László Magas zo Šopronu, jeden z organizátorov podujatia.Keď sa blížila tretia hodina popoludní, objavilo sa pri hraničnom oplotení asi 150-200 ľudí. Arpád Bella, vtedy 43-ročný dôstojník maďarskej pohraničnej stráže, si najskôr pomyslel, že na miesto smeruje očakávaná delegácia. Vzápätí však zistil, že ide o východných Nemcov. Dramatické chvíle opísal takto:Dav odsotil Árpáda Bellu a nastala tlačenica. Cez hranicu utekali mladí muži, ženy, deti s taškami a ruksakmi, v ktorých mali pobalené iba najnutnejšie veci. Mnohým, keď sa ocitli na slobode, sa na tvári objavili slzy. Pohraničník Bella dal svojim podriadeným jasný pokyn: aby ustúpili a tvárili sa, že nič nevidia. "povedal Bella.Večer ho manželka privítala slovami:K žiadnym postihom však nedošlo. Práve naopak, 11. septembra 1989 Maďarsko otvorilo svoje hranice a len počas prvých troch dní prešlo na Západ asi 14.000 obyvateľov NDR. Ďalšie tisíce utekali cez Prahu.O dva mesiace na to, 9. novembra 1989, sa otvorili hraničné priechody medzi východným a západným Berlínom a začal sa rúcať Berlínsky múr.Hrdina Paneurópskeho pikniku Árpád Bella dostal v roku 1999 od maďarského parlamentu vysoké štátne vyznamenanie - kríž za zásluhy. V roku 2011 mu udelili podobné ocenenie aj v Nemecku. Počas dôchodku sa stretával pri víne so svojim rakúskym kolegom Hansom Göltlom, ktorý v roku 1989 slúžil na druhej strane hranice.