NOVEMBER 89: SAV poskytla intelektuálny potenciál pre zmenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) zohrala pri revolúcií v roku 1989 významnú úlohu. Prejavilo sa to aj pri veľkom počte lídrov, ktorí pochádzali práve z akadémie. Povedal to predseda SAV Pavol Šajgalík na diskusii Akadémia a Nežná revolúcia.uviedol Šajgalík.Dušan Kováč hovorí, že SAV bola na špici pri dianí v novembri 1989. Došlo v nej k tom čase k veľkým zmenám a on nazýva celý proces očistenia akadémie v tom čase ako ". Podľa neho prebehla veľmi rýchlo. "" uvádza. V SAV v čase revolúcie došlo aj k odidealizovaniu vedy.Podľa Kováča si všetci v SAV veľmi skoro uvedomili, to bol proces, ktorý si vyžadoval veľkú námahu.uviedol.Podľa Šajgalíka má Nežná revolúcia dva odkazy pre mladých.povedal. Druhým je, že keď sa mladým ľuďom niečo nepáči, nemali by váhať a mali by ísť do politiky, "podotkol Šajgalík.