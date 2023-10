November a december budú pre Ukrajinu kritickými mesiacmi, tvrdí Zelenskyj (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že november a december budú pre Ukrajinu kritickými mesiacmi. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedol to prostredníctvom zverejneného videa.„Pripravujeme sa na to, aby sme urobili zásadné kroky plánované na prvé novembrové týždne. Tento november a december budú pre Ukrajinu kritické mesiace. Týka sa to nových obranných pomocných balíkov pomoci, ako aj rozvoja našich vzťahov s Európskou úniou . Pripravujeme aj podujatia na medzinárodnej úrovni na Ukrajine. Naša práca po boku našich partnerov zostane rovnako aktívna ako kedykoľvek predtým," vyhlásil Zelenskyj.Ukrajinský líder tiež poznamenal, že vyhlásenie, ktoré vydali spolupredsedovia dvojdňového samitu o mieri na Ukrajine je „dobrou správou“ a ponúka základ pre jednotu. Na Malte sa zišli zástupcovia z viac ako 65 štátov, vrátane krajín G7, Juhoafrickej republiky, Indie, Kataru či Turecka.„Toto je správny signál. Čokoľvek sa vo svete stane, najdôležitejšou vecou je jednota v záujme skutočného presadzovania medzinárodného práva, pretože predstavuje jednotu pre spravodlivosť pre Ukrajinu a pre všetky krajiny a národy, ktoré by mohli trpieť agresiou,“ skonštatoval Zelenskyj.