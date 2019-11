NOVEMBER89: Na stretnutie zakladateľov VPN prišli aj komunisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Alexander Buzinkay Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Banská Štiavnica 15. septembra (TASR) - V čase, keď pred 30 rokmi Československo už niekoľko dní burcovali revolučné nálady, sa odpor voči vtedajšiemu režimu vyhrotil aj v Banskej Štiavnici. V novembri 1989 sa v Banskej Štiavnici konal týždeň divadiel.hovorí Juraj Paučula, ktorý bol v tom čase vedúcim miestneho Klubu mládeže Rubigall., podotkol.Ako spomína, do Banskej Štiavnice sa prisťahoval len dva roky pred prevratom. Vďaka jeho predchádzajúcim skúsenostiam sa stal vedúcim klubu, čo mu otvorilo väčšie možnosti na organizovanie undergroundových koncertov a predstavení, ktoré reflektovali pomery hlbokého socializmu.Na Námestí sv. Trojice rečnili aj rodáci Magda Vášáryová či Anton Hykisch. S Paučulom sa do revolučných aktivít zapájali aj ďalší: Oľga Kuchtová, Juraj Čabák, Ľudovít Kaník či Soňa Lužinová.Paučula hovorí, že pri zakladaní VPN vznikla veľmi kuriózna situácia.skonštatoval.Chaotickú situáciu sa nakoniec podarilo dostať pod kontrolu a v závere ostala na stretnutí asi tridsiatka ľudí.spomína na revolučné dni Paučula. Vo svojich aktivitách pokračovali a začali vydávať lokálne noviny s názvom Štiavnická verejnosť.dodal.Kooptovanie do vedúcich pozícií úradov, ktoré nasledovalo v nasledujúcich mesiacoch, hodnotí po rokoch nešťastne.zhodnotil jeden z hlavných aktérov revolučných aktivít v Banskej Štiavnici.