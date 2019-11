November89: Štrajku predchádzali najväčšie občianske zhromaždenia

Manifestácia v Bratislave 25. novembra 1989. Na snímke vystúpenie operného speváka Petra Dvorského. Foto: TASR/Vlastimír Andor Foto: TASR/Vlastimír Andor

Na archívnej snímke pohľad na účastníkov generálneho štrajku na Námestí SNP v Bratislave 25. novembra 1989. Foto: TASR/Vlastimír Andor Foto: TASR/Vlastimír Andor

Zdroj: upn.gov.sk, totalita.cz



Bratislava 25. novembra (TASR) – V sobotu i v nedeľu 25. a 26. novembra 1989 sa v Prahe, Bratislave, ale aj v ďalších mestách konali dosiaľ najväčšie občianske zhromaždenia.Prezident Československa Gustáv Husák 25. novembra nariadil, aby bolo zastavené trestné stíhanie proti disidentom Jánovi Čarnogurskému, Miroslavovi Kusému, Jiřímu Rumlovi, Petrovi Uhlovi a Rudolfovi Zemanovi. Odpustil tiež tresty odňatia slobody Ivanovi Jirousovi, Ivanovi Polanskému a Františkovi Stárkovi.Tento krok prezidentovi formálne odporučila federálna vláda, ktorá sa zišla o 12. hodine na mimoriadnej schôdzi. Vyslovila odporúčanie, aby sa tzv. Národný front doplnil o zástupcov iných politických strán a nestraníkov. Odsúhlasila tiež rýchlejšie dopracovanie návrhu novej ústavy a zákonov o zhromažďovaní, spolčovaní a petičnom práve a tiež tlačového a branného zákona. Určila tiež svojich zástupcov na rokovania so študentmi a občianskymi iniciatívami. Na protest proti pomalému tempu prestavby sa všetkých straníckych funkcií vzdal premiér Ladislav Adamec.Aj keď deň predtým, 24. novembra 1989, odstúpil Miloš Jakeš a celé vedenie Komunistickej strany Československa, predstavitelia opozície s vývojom neboli spokojní. Už v sobotu 25. novembra po 4. hodine nadránom vydalo Občianske fórum (OF) vyhlásenie, v ktorom personálne zmeny na čele KSČ označilo za nedostatočné.V sobotu sa o 14. hodine v Prahe na Letenskej pláni konala manifestácia, na ktorej sa zúčastnil rekordný počet 800.000 ľudí. Zhromaždenie vysielala v priamom prenose Československá televízia. Na tribúne vystúpili herci Vlasta Chramostová, Josef Kemr, Jaromír Hanzlík či Petr Čepek, za prognostikov Miloš Zeman.V Bratislave sa opäť na Námestí SNP zišlo 60.000, podľa niektorých zdrojov až 100.000 občanov, ktorí žiadali zrušenie vedúcej úlohy KSČ a jej mocenského monopolu. Jedným z vystupujúcich bol príslušník Zboru národnej bezpečnosti, nadporučík Ivan Čavajda zo Žiliny, ktorý uviedol, že sa hanbí za KSČ a plne podporuje požiadavky OF.Pred blížiacim sa generálnym štrajkom sa aktivizovala aj Štátna bezpečnosť (ŠtB), čo potvrdzujú autentické záznamy zverejnené v publikácii November očami ŠtB a ulice.uvádza sa v pokynoch ŠtB, ktoré hovoria dokonca o "fašizujúcich tendenciách".V sobotu večer vystúpil v televízii nový generálny tajomník ÚV KSČ Karel Urbánek a konštatoval, že sa krajina ocitla na historickej križovatke a strana chce nastúpiť na novú cestu. V závere svojho vystúpenia pripomenul, že sa Československo často prirovnáva k srdcu Európy, a vyzval občanov, nech nedopustia, aby toto srdce Európy ťažko ochorelo. Vo večerných hodinách sa vzdal funkcie šéf pražských komunistov Miroslav Štěpán.V nedeľu 26. novembra sa prvý raz v Obecnom dome v Prahe stretli zástupcovia vlády s predstaviteľmi OF, ktorých viedol Václav Havel. Dohodli sa, že premiér Ladislav Adamec prehovorí na demonštrácii na Letenskej pláni a tiež, že budú prepustení politickí väzni. Zástupcovia OF zdôraznili, že cieľom hnutia nie je prevzatie moci, ale rýchle vypísanie slobodných volieb.V nedeľu popoludní o 14. hodine sa opäť konalo zhromaždenie na Letnej, na ktorom pred niekoľkostotisícovým davom prehovorili čerstvo prepustení politickí väzni Jiří Ruml, Petr Uhl a Rudolf Zeman. Vystúpil tiež premiér Ladislav Adamec, ktorého však dav vypískal vo chvíli, keď sa vyslovil proti generálnemu štrajku, ktorý sa mal konať na druhý deň.