NOVEMBER89: Vyšla kniha príbehov odvahy a túžby po slobode

Ilustračná snímka, Nežná revolúcia. Foto: TASR/Ivan Rychlo Foto: TASR/Ivan Rychlo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Kniha Študentský prológ k Nežnej revolúcii Bratislava 16. november 1989, ktorú predstavili v utorok v Bratislave, prináša 20 pohľadov do vnútra študentov, ktorí pomáhali meniť režim a život ľudí v Československu v roku 1989.Vo štvrtok 16. novembra 1989 vyšlo podľa účastníkov pochodu 200 až 300 študentov do bratislavských ulíc na neohlásenú nepovolenú demonštráciu, aby vyjadrili svoju nespokojnosť s vládnucim politickým režimom a neslobodou.hovorí jeden z organizátorov pochodu Milan Novotný, ktorý v tom čase študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa neho pražské udalosti zo 17. novembra zachránili bratislavských študentov pred tým, aby ich v pondelok 20. novembra vyhodili zo škôl a uväznili.priblížil a dodal, že študentom okrem odvahy pomohla aj mladícka drzosť.Knihu, ktorá obsahuje spomienky, vyjadrenia a pocity účastníkov novembrového pochodu, zostavila šéfredaktorka týždenníka Slovenka Mária Miková, ktorá sa na ňom tiež ako študentka zúčastnila.povedala Miková.V roku 1989 ako študentka žurnalistiky pracovala v časopise Smena.uviedla. Kniha nie je predajná, budú ju distribuovať na slovenské stredné a vysoké školy a tiež vedeckým a odborným inštitúciám.vyjadrila sa Miková.Podľa politika a predstaviteľa revolúcie Jána Budaja spontánnosť volania po slobode vyplýva z ľudskej prirodzenosti.povedal aj pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa ľudských práv.povedal na adresu študentov, ktorí v novembri 1989 vyšli do ulíc.