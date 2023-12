Noví členovia štátnej volebnej komisie sa ujali funkcií, 10 zo 14 nominovali politické strany (foto)

Dôležitosť komisie

5.12.2023 (SITA.sk) - Zložením sľubu sa v utorok ujalo funkcie 14 nových členov Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ako v tejto súvislosti pripomenul predseda parlamentu Peter Pellegrini , do komisie nových členov nominovali politické strany a ústredné orgány štátnej správy.„Je to orgán, o ktorého existencii mnohí občania vôbec nevedia a predsa je veľmi dôležitý," povedal na margo štátnej volebnej komisie Pellegrini. Tá totiž podľa neho zabezpečuje istotu, že voľby a referendá sú na Slovensku slobodné a férové.„Pracujte preto tak, aby ste sa kedykoľvek mohli pozrieť do očí nielen vašej politickej strane alebo orgánu, ktorý vás nominoval, ale všetkým občanom Slovenskej republiky," dodal šéf parlamentu.Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán je zriadená zákonom o podmienkach výkonu volebného práva ako nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Komisia má 14 členov.Desať členov delegujú do štátnej komisie politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v Národnej rade SR, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu.