Novičok pribudne na zoznam zakázaných chemických látok

Britskí vojenskí experti dekontaminujú miesto v parku. Britské ministerstvo životného prostredia informovalo, že aj malé stopy po látke typu novičok môžu byť toxické. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Haag 27. novembra (TASR) - Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) sa dohodli v stredu na rozšírení jej zoznamu zakázaných chemikálií o nervovoparalytickú látku novičok, ktorá bola vlani použitá v Británii pri pokuse o atentát na bývalého ruského dvojakého agenta. Rozhodnutie zapísať novičok do medzinárodného Dohovoru o chemických zbraniach prijali konsenzom na výročnom zasadnutí 193 signatárov v holandskom Haagu, kde má OPCW svoje sídlo, informovala tlačová agentúra AP.Návrh na rozšírenie zoznamu predložili Spojené štáty, Kanada a Holandsko. Novičok tak bol zaradený medzi zakázané jedy, ako sú sarin, ricín či tzv. horčicový plyn (yperit).Rusko podľa AP voči navrhovanej zmene namietalo, neskôr však samo navrhlo nešpecifikované rozšírenie zoznamu a návrh Moskvy bol takisto prijatý konsenzom.Novičok vyvinuli v Sovietskom zväze počas studenej vojny a neslávne známym sa stal v marci 2018, keď bol použitý pri pokuse o atentát v anglickom meste Salisbury. Bývalý ruský špión Sergej Skripaľ i jeho dcéra Julija otravu prežili. Britské orgány tento incident pripísali agentom ruskej vojenskej rozviedky, čo však Moskva odmieta.Generálny riaditeľ OPCW Fernando Arias stredajšie rozhodnutie privítal a upozornil, že je to prvý prípad, keď bol spomínaný zoznam rozšírený. Zmena vstúpi do platnosti 180 dní po tom, ako o nej Arias podá informáciu generálnemu tajomníkovi OSN.