Novinár obvinený z predaja drog bol prepustený do domáceho väzenia

Na snímke ruský novinár Ivan Golunov stojí na policajnej stanici v Moskve 6. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. júna (TASR) - Moskovský súd v sobotu prepustil investigatívneho novinára Ivana Golunova do domáceho väzenia po tom, ako bol obvinený z pokusu o obchodovanie s nelegálnymi drogami, informovala agentúra DPA. Predpokladá sa, že ide o pokus zabrániť mu v jeho novinárskej činnosti, v ktorej kritizuje Kremeľ.Golunov, ktorý pracuje pre nezávislý spravodajský web Meduza so sídlom v Lotyšsku, bol v sobotu popoludní vyšetrený v nemocnici po tom, ako obvinil políciu, že ho počas zatýkania zbila. Lekári zhodnotili Golunovov zdravotný stav ako uspokojivý a rozhodli, že pobyt v nemocnici nie je potrebný.Ruského novinára Golunova, ktorý sa venoval prípadom korupcie oficiálnych predstaviteľov mesta Moskva, zatkli vo štvrtok, keď išiel na stretnutie so svojím zdrojom.V jeho ruksaku neskôr našli vrecúško s drogami - novinár však odmieta, že by patrilo jemu. Ďalšie vrecúško s drogami a váhy našla polícia v jeho byte, uviedol server Meduza.io.Zatknutie spája Golunov so svojou novinárskou činnosťou a všetky obvinenia odmieta. Pre obvinenia v súvislosti s drogami mu hrozí 10-20 rokov väzenia.V Rusku sa stal Golunov známy odhaľovaním korupčných prípadov v hlavnom meste, ktorého starostom je blízky spojenec prezidenta Vladimira Putina Sergej Sobianin.Golunovov právnik Dmitrij Džulaj v piatok pre agentúru Reuters uviedol, že podľa jeho názoru jeho klientovi drogy podstrčila polícia, aby ho tým zdiskreditovala. Dodal, že Golunova v policajnej väzbe zbili. Polícia podľa neho navyše odmietla odobrať vzorky z rúk obvineného novinára, jeho ruksaku a nechtov, aby sa potvrdilo, či vôbec bol v kontakte s drogami.