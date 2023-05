Novinár Pratasevič ide do väzenia, bieloruský súd ho odsúdil na osem rokov

Pratasevič bol editorom kanálu Nexta na platforme Telegram so sídlom v Poľsku, ktorý zverejňoval videá a informácie o vlne masových protestov vyvolaných znovuzvolením bieloruského prezidenta



Pratasevič bol editorom kanálu Nexta na platforme Telegram so sídlom v Poľsku, ktorý zverejňoval videá a informácie o vlne masových protestov vyvolaných znovuzvolením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v lete 2020. Zakladateľa kanálu Sciapana Pucilu a ďalšieho editora Jana Rudika, ktorí sú v exile, odsúdili v neprítomnosti na 20 a 19 rokov väzenia.

3.5.2023 (SITA.sk) - Disidentského bieloruského novinára Ramana Prataseviča odsúdili na osem rokov väzenia. Novinár, ktorého zatkli po tom, ako vojenská stíhačka prinútila komerčné lietadlo smerujúce do Litvy pristáť v Minsku, sa postavil pred bieloruský súd pre obvinenia z organizovania nepokojov a sprisahania s cieľom prevzatia moci.Lietadlo spoločnosti Ryanair, ktoré letelo z gréckych Atén do litovského Vilniusu, odklonili do Minska 23. mája 2021 na príkaz bieloruských orgánov riadenia letovej prevádzky pod zámienkou bombovej hrozby. Bieloruské sily dokonca vyslali spomenutú stíhačku, v zjavnom pokuse o presvedčenie pilotov, aby splnili príkaz úradov.Po pristátí bieloruskí policajti zatkli Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú. Zatknutie novinára a spôsob, akým k tomu Bielorusko dospelo, vyvolali medzinárodné pobúrenie a Západ v reakcii uvalil na krajinu ďalšie prísne ekonomické sankcie.