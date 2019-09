Novinár Vyšynskyj označil svoju kauzu za politicky motivovanú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. septembra (TASR) - Šéfredaktor spravodajského portálu RIA Novosti-Ukrajina Kyrylo Vyšynskyj, ktorý sa počas víkendu dostal na slobodu v rámci výmeny zadržiavaných osôb medzi Ruskom a Ukrajinou, označil svoju kauzu za politicky motivovanú a svoje prepustenie za výsledok politických snáh.Vyšynského, ktorý má ukrajinské a od roku 2015 aj ruské občianstvo, zadržali 15. mája 2018 v Kyjeve agenti ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU). Stalo sa tak pre podozrenie z vlastizrady.SBU tvrdila, že novinár v roku 2014 odcestoval na čiernomorský polostrov Krym, aby odtiaľ písalsprávy a zdôvodňoval v nich pripojenie tohto územia k subjektom Ruskej federácie.Kyjev ho tiež obvinil, že je na strane proruských separatistov bojujúcich na východe Ukrajiny proti vládnym silám.Vyšynskyj v pondelok v Moskve vyhlásil, že keď videl obvinenia, ktoré voči nemu vzniesli ukrajinské tajné služby, pochopil, že nebude súdený, ale že hoUviedol, že napriek všetkému necíti voči Ukrajine žiadnu nevraživosť.uviedol Vyšynskyj.Z vydania rozkazu na svoje zadržanie Vyšynskyj obvinil bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, ktorý si takto údajne. Novinár vyhlásil, že ak by Porošenko v apríli bol vyhral prezidentské voľby, on by ešte stále sedel za mrežami.Na tlačovej konferencii v Moskve sa za svoje oslobodenie poďakoval ruskému vedeniu a obzvlášť prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorý mu v roku 2015 udelil ruské občianstvo osobitným výnosom.Obvinenia vznesené na Ukrajine novinár vždy rozhodne odmietal. Nesúhlasil ani s tým, aby jeho meno figurovalo na zoznamoch zajatcov alebo zadržaných určených na výmenu medzi Ruskom a Ukrajinou. Tvrdil totiž, že svoju nevinu chce dokázať pred ukrajinským súdom.Ukrajinský súd ho v auguste tohto roku prepustil z väzby s povinnosťou hlásiť sa príslušným úradom. Uplynulú sobotu sa novinár v rámci výmeny väzňov medzi Moskvou a Kyjevom dostal do Ruska.Na tlačovej konferencii v pondelok Vyšynskyj oznámil, že žurnalistike sa chce venovať aj naďalej. Skúsenosti získané počas väznenia na Ukrajine označil za dôležitú životnú skúsenosť. Uviedol, že dianie v krajine videl z inej perspektívy a