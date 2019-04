Novinár zo Sudánu veril v lepšiu budúcnosť krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chartúm/Bratislava 12. apríla (TASR) – Ako občan čakal na moment, keď sa Sudán posunie k lepšej budúcnosti prostredníctvom takej revolúcie, aká sa odohrala kedysi vo Francúzsku alebo v USA. Avšak podľa posledného vývoja sa mu zdá, že jeho krajina má ešte stále pred sebou dlhú cestu. Pre TASR to uviedol v piatok sudánsky novinár Elmuthna, ktorý vedie v novinách zahraničnú redakciu. Reagoval tak na štvrtkové zosadenie dlhoročného sudánskeho prezidenta Umara Bašíra z funkcie, ktoré malo podľa neho zmeniť smerovanie krajiny.konštatoval sudánsky novinár iba pár hodín po zmenách, ktoré sa v krajine udiali.uviedol Elmuthna, ktorý žije v Sudáne aj so svojou rodinou viac ako 37 rokov. Zároveň dodal, že tých desať hodín (od štvrtej rána do druhej poobede) bolo zrejme najkratším obdobím, počas ktorého boli Sudánci skutočne šťastní.Sudánska armáda vo štvrtok zosadila a zatkla prezidenta Umara Bašíra, ktorý bol pri moci takmer 30 rokov. Minister obrany Awad ibn Úf pre štátne médiá uviedol, že armáda sa rozhodla dohliadať na dvojročné prechodné obdobie, po ktorom sa budú konaťvoľby. Dodal, že v Sudáne sa zavádza na tri mesiace mimoriadny stav - armáda uzavrela štátne hranice, vzdušný priestor a pozastavila platnosť ústavy.Masové nepokoje v Sudáne vyvolala nespokojnosť obyvateľov s výrazným zvýšením cien pohonných hmôt, chleba a múky, ako aj s akútnym nedostatkom základných potravín. Nepokoje v krajine pretrvávajú od decembra 2018. Bašír 23. februára odvolal ústrednú vládu i guvernérov všetkých provincií a vyhlásil výnimočný stav v trvaní jedného roka, aby za tento čas prijal mimoriadne opatrenia na prekonanie vážnej hospodárskej krízy. Parlament neskôr skrátil platnosť výnimočného stavu na šesť mesiacov.Umar Bašír, ktorý je hľadaný Medzinárodným trestným súdom (ICC) na základe obvinení z vojnových zločinov a genocídy, sa dostal k moci počas prevratu v roku 1989 a bol jedným z najdlhšie slúžiacich prezidentov v Afrike.