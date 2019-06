Novinári v Dagestane protestujú proti zatknutiu svojho kolegu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. júna (TASR) - Novinári v juhoruskej republike Dagestan protestujú proti zatknutiu svojho kolegu Abdulmumina Gadžijeva. Žurnalistu obvinili z terorizmu, a to údajne na základe výpovede vynútenej mučením, informovala vo štvrtok agentúra AP.Na okamžité prepustenie novinára vyzvala aj medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).Gadžijev pracuje ako náboženský redaktor miestneho nezávislého spravodajského týždenníka Černovik. Zadržali ho 14. júna pre obvinenia z financovania a zapojenia do činnosti teroristickej organizácie.Novinárovi kolegovia označili vznesené obvinenia za vykonštruované. Podľa nich sú založené na výpovediach podozrivej osoby, ktoré vyšetrovatelia získali pomocou mučenia.Ku Gadžijevovmu zatknutiu došlo niekoľko dní po tom, ako ruské úrady po vlne rozhorčenia stiahli obvinenia voči moskovskému investigatívnemu novinárovi Ivanovi Golunovovi. Toho pôvodne zadržali pre podozrenie z pokusu o nelegálny predaj omamných látok.Dagestanskí novinári sa preto rozhodli inšpirovať sa príkladom troch popredných ruských denníkov, ktoré minulý týždeň na svojej titulnej strane zverejnili slogan na podporu Ivana Golunova v zneníTrojica dagestanských novín v stredu oznámila, že ich piatkové vydania budú mať rovnakú titulnú stranu, ktorú bude tvoriť slogan. Novinárovo zatknutie podľa nich predstavuje útok na slobodu tlače v Dagestane.Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v stredu označila Gadžijevovo zatknutie za nezákonné, pretože dôkazy voči nemu boli získané prostredníctvom mučenia a násilia, informovali noviny The Moscow Times.uviedol predstaviteľ RSF pre východnú Európu a strednú Áziu Johann Bihr.Nezávislý týždenník Černovik, v ktorom pracuje Gadžijev, patrí medzi najpopulárnejšie periodiká v Dagestane. Podľa RSF sa už v minulosti stali terčom zastrašovania zo strany miestnych úradov a čelili obvineniam z terorizmu. Ich zakladateľ Gadžimurad Kamalov bol v roku 2011 zavraždený.