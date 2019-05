Novinárov z agentúry Reuters prepustili v Mjanmarsku z väzenia

Dvoja reportéri agentúry Reuters odsúdení na sedem rokov väzenia za nelegálne prechovávanie oficiálnych dokumentov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 7. mája (TASR) - Dvoch novinárov agentúry Reuters, odsúdených v Mjanmarsku za porušenie štátneho tajomstva, prepustili v utorok po 512 dňoch z väzenia v meste Rangún. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.Novinári Ťjo Sou U a Wa Lone boli vlani v septembri odsúdení na sedem rokov väzenia za porušenie zákona o štátnom tajomstve. Voči rozsudku sa odvolali, v januári im však tento trest opäť potvrdil súd vyššej inštancie. Konečné februárové odvolanie im v utorok zamietol najvyšší súd, sídliaci v mjanmarskej metropole Nepjito. Novinári sa na tomto záverečnom pojednávaní nezúčastnili.Ťjo Sou U a Wa Lone písali o masakre desiatich rohinských civilistov príslušníkmi mjanmarskej armády v dedine In Din z 2. septembra 2017. Za reportáž dostali v apríli aj Pulitzerovu cenu.Zatkli ich v Rangúne 12. decembra toho istého roku za to, že údajne disponovali dokumentmi týkajúcimi sa moslimskej menšiny Rohingov. Na základe zákona pochádzajúceho ešte z koloniálneho obdobia im za porušenie štátneho tajomstva hrozilo až 14 rokov väzenia.Vyše 700.000 Rohingov muselo predvlani ujsť z Mjanmarska do susedného Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obvinili z páchania násilia na tejto menšine.Agentúra Reuters pripomenula, že novozvolený mjanmarský prezident Win Mjin udelil pri príležitosti osláv nového roka, ktorý sa začal 17. apríla, amnestiu 8000 väzňom.