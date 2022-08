Novinka medzi bezkofeínovými nápojmi: XIXO Tutti Fruity

23.8.2022 (Webnoviny.sk) -Tipovali by ste, že túto explóziu chutí vyhľadávajú ľudia už po stáročia? Ešte pred 200 rokmi, inšpirovaní Talianmi, vyrábali tutti fruity zmrzlinu maďarskí šéfkuchári, pričom jeden z prvých popisov je z Czifrayovej kuchárskej knihy z roku 1829. Odvtedy je zmrzlina tutti fruity pravidelnou súčasťou cukrárskej výroby."Myslíme si, že sme vytvorili náš doteraz najlahodnejší ochutený nápoj, ktorý je skvelou voľbou pre všetky generácie.a konzervantov ponúka nový Tutti Fruity viac ako predchádzajúce XIXO sýtené nápoje, pretože obsahuje celý rad vitamínov B, a taktiež vitamín C. Sladkú chuť mu dodáva stévia a fruktóza, takže ako ostatné XIXO produkty je vhodný aj do školských jedální," povedal Márton Vecsei, manažér značky XIXO, o novom sýtenom nápoji.XIXO Tutti Fruity je na pultoch predajní v 250 ml hliníkových recyklovateľných plechovkách.Informačný servis