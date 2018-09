Novinka Primátor o predvolebnej kampani

Prečítajte si novú knihu Primátor z pera Márie Bejdovej. Nie je to síce skutočný príbeh o konkrétnej strane, či kandidátovi. Autorka síce vychádzala z reálnych situácií a skutočných ľudí, ale ide skôr o veľmi dobre remeselne zvládnutú fikciu.

Príbeh o vzťahoch na pozadí volebnej kampane.

Volebná kampaň na primátora hlavného mesta sa začína a Mária Bejdová nás necháva nazrieť do zákulisia cez pútavý príbeh.

Vo víre dobre rozbehnutej volebnej kampane na primátora hlavného mesta sa začína objavovať viacero prekážok. Šéf volebnej kampane Ivan robí všetko pre víťazstvo, no mafiánsky sponzor novej strany mu začína hádzať polená pod nohy. Vyzerá to tak, že intrigy i nevera opantali aj samotného kandidáta.

Do zákulisných bojov vstupuje červenovlasá novinárka Eva. Bezhlavo sa zamiluje a túži zlepšiť život sebe aj svojmu mestu. Všetko však môže zmeniť nahrávka, ktorá sa objaví len dva dni pred voľbami...

Pozrite si book trailer ku knihe:



Autorka Mária Bejdová priznáva, že kniha Primátor môže ovplyvniť blížiace sa komunálne voľby. „Pokiaľ si niekto prečíta, ako to v kampaniach na Slovensku chodí a všimne si niečo, čo si doteraz neuvedomil, môže to ovplyvniť aj jeho rozhodnutie vo voľbách. Na základe tejto knihy si môže dať dokopy súvislosti, ktoré doteraz nevidel.“

Výstižná je aj infografika na výber kandidáta v úvode knihy. Áno, je mierne zveličená, hoci niektorí tvrdia, že je to presný návod...

„Písala som knihu, ktorú by som si ja rada prečítala. Takže som si myslela, že bude najmä pre ženy v mladšom a strednom veku, ktoré si chcú prečítať príbeh z nejakej inej oblasti ako doteraz. No po prečítaní rukopisu viacerými mužmi mám aj od nich veľmi pozitívnu spätnú väzbu,“ tvrdí autorka.

Vypočujte si AUDIO úryvok.

Z knihy číta Vlado Kobielsky:



Úryvok z knihy Primátor :

Prvý krok: oznámiť kandidatúru. Najlepšie hneď začiatkom roka, v januári.

Založiť vlastné médium – internetový denník prvespravy.sk, ktoré budú preberať aj agentúrne spravodajstvo a najmä informovať o dôležitých témach, presadzovaných Podrackým.

Zriadiť volebnú kanceláriu, v ktorej sa budú stretávať členovia volebného tímu a v ktorej sa budú zhromažďovať informácie a rozhodovať o ďalšom postupe.

Dôležitý bod: podsúvať verejnosti informácie o tom, že skutočne dôležití kandidáti na primátora sú len DVAJA– proti Stachovi, ktorého postaví ľavica, sa postaví Podracký, teda nespomínať súčasného primátora Konôpku ako relevantného kandidáta!

K tomuto bodu si Ivan dopísal viacero výkričníkov.

Témy, s ktorými sa bude spájať Podracký: riešenie dopravy v meste, nepopulárna téma zníženia počtu mestských častí... Ivan si vymenil fixku a dopísal doplniť témy po porade s tímom.

Ďalej vytvoriť 17-členný tím poslancov, ktorí by mali zastúpenie v každej z mestských častí („volebná matematika“ – ak každý získa aspoň 2000 hlasov, tak každý, kto bude voliť ich, dá hlas zároveň aj Podrackému, pretože ho budú odporúčať, takže získa minimálne 34 tisíc hlasov.)

Každý kandidát na poslanca dá do spoločnej kasy 2000 Eur, za čo dostane servis v podobe predvolebného marketingu, ktorý si nebude musieť zabezpečovať sám. Každý z kandidátov na poslanca bude vždy presadzovať vybranú nosnú tému, ktorú zvládne aj z odborného hľadiska, takže sa k téme bude vyjadrovať aj v médiách.

Kandidáti na poslancov aj primátora absolvujú špecifický prípravný kurz so psychológom, aby si zlepšili komunikačné zručnosti, ako prípravu na kontakt s voličom.

Pripraviť zoznam podujatí a eventov, na ktorých sa bude kandidát na primátora zúčastňovať, kam bude pozývaný. Zároveň mu vytvoria fotografie, podpis karty a celý backup, aby pôsobil na mieste ako relevantný kandidát.

Dôležité: Vyjsť na ulicu za voličom!!! Kandidáti to v posledných rokoch prestali robiť, no ľuďom to chýba.

Záver – ostrá kampaň, teda mítingy v jednotlivých mestských častiach a „door to door“ kampaň aj s kandidátom na primátora.

Milan Buno, literárny publicista