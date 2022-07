Novinka Roba Opatovského Ruku na srdce je silným adeptom na hit (nielen) tohto leta (video)

Novinka Ruku na srdce vznikla v osvedčenom tíme s gitaristom Romanom Mečiarom, producentom Randym Gnepom a textárkou Oľgou Šifrovou. O vizuál lyric videa sa postarali Kubo Točič a Matej Petrík.

Robo Opatovský – Ruku na srdce:

„Ešte sa mi nikdy nestalo, aby si po premiére nevydanej skladby na koncerte pýtalo publikum opakovanie. Pri Ruku na srdce sa mi to stalo,“ povedal hneď v úvode o novinke Robo Opatovský. Zo skladby ide pozitívna nálada, slnko, tanec a energia. „Mali by sme robiť veci naplno, nielen v láske, ale aj záľubách a vo všetkom. Tak aby pretrvali,“ dodal spevák.

Ruku na srdce producentsky pripravil Randy Gnepa. „Je to fantastický producent. Častokrát vyberie zvuk, o ktorom možno aj ja sám pochybujem. Potom ho spracuje a v skladbe znie famózne. Skrátka zapadne do finálneho aranžmánu,“ povedal R. Opatovský. Novinka, ktorej text napísala Oľga Šifrová, je z výberu približne dvadsiatich skladieb. Tie má spevák predpripravené na nový album.

„Skladba vznikla ešte v apríli minulého roka, keď manžel prekonal koronu. Vtedy som písala veľa textov, v ktorých som používala slovíčko ‚srdce‘. Po manželovom návrate z nemocnice vznikol verš ‚ruku na srdce, kým je horúce‘, ten je pre mňa osobný. Symbolizuje, že máme žiť život, kým žijeme a pozerať sa na svet trochu pozitívnejšie,“ prezradila príbeh skladby textárka Oľga Šifrová. „Potom už som prešla do romantickejšej nálady, aby bol text pozitívny,“ dodala.

Novinka Ruku na srdce má v súčasnosti podobu lyric videa, ale to sa v priebehu najbližších týždňov môže zmeniť. „Najskôr sme natočili zábery na modrom pozadí. Čisto pre to, aby sme dostali do videa emóciu zo skladby a potom sme k tomu dorábali text. Veľmi sa mi páči vklad Mateja Petríka, ktorý video spracoval veľmi kreatívne a verím, že sa finálny výsledok bude ľuďom páčiť,“ dodal Robo Opatovský.