Novinkou osláv príchodu nového roka v Prešove je detský Silvester, polnoc bude bez ohňostroja

Nebude ani laserová šou

Hlavnú ulicu uzatvoria dvakrát

Ceny cestovných lístkov sa zmenia

30.12.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov v tomto roku oslávi príchod nového roka bez ohňostroja a na rozdiel od minulého Silvestra nebude o polnoci ani svetelno-laserová šou. Posledný večer roka bude v meste patriť hudbe, pričom dopoludnia posviatočnú kondičku preverí Silvestrovský beh.Novinkou je detský Silvester a v utorok 31. decembra svojim posledným dňom vyvrcholia aj prešovské Vianočné trhy.Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová , silvestrovské dopoludnie bude v Prešove patriť športu. V rámci Silvestrovského behu pobežia najmenší Detský Silvestrovský beh s traťami od 100 do 600 metrov. Charity run na 3,4 kilometra (km) je určený všetkým hobby bežcom, pričom skúsenejší bežci si môžu vyskúšať 6,8 km dlhú trať.Pre priaznivcov nordic walking bude prichystaná päťkilometrová trať. „Organizátori budú oceňovať aj netradičné bežecké oblečenie v silvestrovskom štýle a chýbať nebude ani bohatá tombola,“ uviedla Šitárová.Príchod nového roka začnú v centre mesta oslavovať tohtoročnou novinkou – detským Silvestrom. Od 14:00 budú k dispozícii rôzne atrakcie a o 15:30 vystúpi na veľkej detskej párty duo Paci Pac. Hudbou oslávia v Prešove aj prelom rokov. O 22:30 najprv na pódiu vystúpi kapela OuOus a po polnoci bude ľudí na námestí zabávať DJ Stev:on. Obyvateľov mesta s tradičným novoročným príhovorom osloví primátor František Oľha Na rozdiel od minulosti, v tomto roku radnica nechystá počas silvestrovských osláv žiadny ohňostroj ani jeho iné alternatívne formy, ako bola v minulom roku svetelno-laserová šou, ktorá stála viac ako 10-tisíc eur.Mesto zároveň pripomína všetkým, ktorí sa rozhodnú oslavovať príchod nového roka so zábavnou pyrotechnikou, že pyrotechnické výrobky kategórií F2 a F3, ako sú petardy, výmetnice, míny, rímske sviece, či pyrotechnické rakety, je možné na základe zákonnej výnimky používať len počas novoročných osláv, teda na Silvestra a Nový rok - 31. decembra od 20:00 do 24:00 a 1. januára od 00:00 do 02:00.Môžu sa však používať len na miestach v minimálnej vzdialenosti 250 metrov od zariadení a lokalít ako sú nemocnice, liečebne, hospice, domovy ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenia sociálnych služieb, karanténne stanice, útulky a záchranné centrá pre zvieratá, veterinárne kliniky a ďalšie zariadenia so žijúcimi živočíchmi.Hlavná ulica bude na prelome rokov uzavretá pre dopravu dvakrát. Najskôr od 9:00 do 11:00 počas podujatia Silvestrovský beh a potom aj počas silvestrovských osláv v centre mesta od 22:30 do druhej hodiny ráno 1. januára. Linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú počas uzávierok odklonené na základnú obchádzkovú trasu cez Okružnú a Floriánovu ulicu.Na obchádzkovej trase obslúžia zastávky Poliklinika s nástupiskom na Remscheidskej ulici, Floriánova a Okružná. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované.Z prevádzkových dôvodov budú v utorok 31. decembra postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Cestujúci si jednorazové cestovné lístky môžu zakúpiť v predstihu, prípadne prostredníctvom SMS. Automaty budú do prevádzky opätovne spustené 1. januára 2025 dopoludnia.Na Silvestra 31. decembra 2024 budú linky MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre sobotu, 1. januára 2025 zase podľa poriadku platného pre nedeľu. Od 1. januára 2025 sa zároveň menia ceny cestovných lístkov v celej sieti MHD Prešov v I. aj v II. tarifnom pásme.