Noviny na podporu slobody tlače vyšli so začiernenou titulnou stranou

Sydney 21. októbra (TASR) - Noviny v celej Austrálii v pondelok vyšli s výrazne zredigovanými titulnými stranami na protest proti tajnostkárstvu vlády a záťahu na slobodu tlače. Ide o zriedkavú ukážku jednoty v popudlivom mediálnom prostredí, informuje tlačová agentúra AFP.Národné i regionálne noviny vrátane denníkov The Australian, The Sydney Morning Herald a Australian Financial Review mali väčšinu správ na prednej strane začiernenú. V televíznych sieťach po celej krajine sa tiež objavili reklamy kladúce divákom otázku "Kampaň koalíciepodnietili zásahy federálnej polície proti verejnoprávnej televíznej stanici ABC a mediálnemu konglomerátu News Corp Australia v súvislosti s dvoma správami, ktoré sa ukázali pre austrálsku vládu ako nepríjemné.Kampaň sa zameriava na šesť požiadaviek vrátane vyňatia novinárov z prísnych zákonov o národnej bezpečnosti, ktoré podľa kritikov príliš ľahko dostanú do pasce reportérov vykonávajúcich si svoju prácu.uviedol Paul Murphy, šéf odborovej organizácie Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA).Traja novinári čelia možnému trestnému stíhaniu: Smethurstová za odhalenie skutočnosti, že vláda zvažovala plány na špehovanie obyvateľov, a dvojica reportérov stanice ABC za odkrytie údajných vojnových zločinov austrálskych špeciálnych jednotiek v Afganistane, píše AFP.Mediálne skupiny volajú aj po rozšírení ochrany pre tzv. whistleblowerov z verejného sektoru - ktorým taktiež hrozí obvinenie z toho, že poskytli tlači citlivé informácie -, zlepšení režimu slobody informácií a reforme zákona o očierňovaní.Austrálska legislatíva o očierňovaní je neslávne známa svojou zložitosťou a patrí medzi najprísnejšie na svete. Na rozdiel od väčšiny liberálnych demokracií Austrália nemá listinu práv alebo ústavne zakotvenú ochranu slobody slova.