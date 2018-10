Novosibirsk získa 3,5 miliardy rubľov na výstavbu arény pre MS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Novosibirsk 30. októbra (TASR) - Ruské mesto Novosibirsk dostane 3,5 miliardy rubľov z federálneho rozpočtu na výstavbu ľadovej arény, v ktorej sa v roku 2023 bude hrať svetový šampionát v hokeji do 20 rokov. Uviedol to na stretnutí v hostiteľskom meste Alexander Žukov, hovorca Štátnej dumy.Očakáva sa, že práce na výstavbe novej arény na brehu rieky Ob začnú v marci, alebo v apríli 2019. V novej hale budú hrať počas MS všetky svoje zápasy Rusi, hrať sa však bude aj v hale Siberia, súčasnom domovskom stánku klubu KHL Sibir Novosibirsk. Aj ten prejde rekonštrukciou, hotová by mala byť v júli 2022.Mesto však minie ďalšie miliardy aj na zlepšenie okolia v blízkosti novej arény. Vybuduje sa vedľa nej stanica metra, cesty, chodníky pre chodcov, čističky odpadových vôd a ďalšiu infraštruktúru. Finančné prostriedky bude mesto potrebovať aj na nákup novej verejnej dopravy, ktorej opotrebenie v Novosibirsku dosahuje 90 percent a na nákup špeciálnych zariadení na čistenie ciest a ulíc od snehu.Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel vyjadril presvedčenie, že v Novosibirsku vytvoria všetky podmienky pre MS:citoval Faselove slová portál championat.ru.