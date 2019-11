Novou predsedníčkou TOP 09 je Markéta Pekarová Adamová

Praha Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Praha 24. novembra (TASR) - Česká opozičná strana TOP 09 si v nedeľu na sneme zvolila poslankyňu Markétu Pekarovú Adamovú za svoju novú predsedníčku. Proti nej kandidoval senátor Tomáš Czernin, ktorého si do čela prial zakladateľ strany Miroslav Kalousek. Pekarová Adamová získala v prvom kole voľby 53,9 percenta hlasov, informoval spravodajský server Novinky.cz.Pekarová Adamová v príhovore kritizovala Českú republiku za to, že prešľapuje na mieste a prestala si klásť vyššie méty a ciele.apelovala. Tiež povedala, že chce do strany nalákať mladú generáciu.Úloha TOP 09 je podľa Pekarovej Adamovej pretaviť energiu z protivládnych demonštrácií na Letnej do výsledkov volieb. Hlavné témy TOP 09 vidí v kvalitnom vzdelávaní, ochrane životného prostredia či dostupnosti bývania.Czernin, ktorého Pekarová Adamová porazila, sa podľa spravodajského servera iDNES.cz stal prvým podpredsedom strany, keďže pri voľbe nemal súpera. Strana Pekarovej Adamovej je tak teraz jedinou v parlamente, na ktorej čele je žena.Snem TOP 09 sa začal už v sobotu. S prejavom vystúpil končiaci predseda Jiří Pospíšil, ako aj čestný predseda a zakladateľ strany Karel Schwarzenberg, ktorý poprial novému šéfovi strany šťastie, dodala webová stránka Novinky.cz.