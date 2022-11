Novou primátorkou Žarnovice bude štvornásobná viceprimátorka Alena Kazimírová, plánuje pokračovať v začatých projektoch

Získala nadpolovičnú väčšinu

V pláne sú malé aj veľké projekty

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Novou primátorkou Žarnovice bude Alena Kazimírová (NEKA), ktorá doterajšie štyri volebné obdobia pôsobila na pozícii viceprimátorky. Zastupovala primátora Kamila Danka, ktorý sa rozhodol skončiť v komunálnej politike, ale bude ešte pôsobiť v regióne, lebo sa mu podarilo obhájiť post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja za koalíciu strán Smer-SD Kazimírová bola jedinou kandidujúcou ženou v komunálnych voľbách a spomedzi piatich uchádzačov vyhrala, pričom získala 1 286 hlasov (52,72 %).Doterajšia viceprimátorka bola pri všetkých dobrých projektoch, ktoré primátor rozbehol, a chce v nich pokračovať.„Ide hlavne o kaštieľ, ktorý je pýchou Žarnovice. Zvonka je to upravené, ale zvnútra ešte nie, tak v tom chcem pokračovať,“ uviedla Kazimírová s tým, že všetko záleží od finančných prostriedkov, ktoré ovplyvňujú aj stúpajúce náklady za energie.„Napríklad v roku 2019 sme platili za plyn zálohové platby okolo 980 eur a tento rok od marca platíme 4 400 eur každý mesiac,“ doplnila.„Mám predstavy aj o takých menších projektoch, ktoré nebudú stáť veľa peňazí, ale ľudia to chcú, ako napríklad doplnenie detských ihrísk. Bude to všetko záležať aj od poslancov, aby sme našli spoločnú cestu a robili pre občanov a pre mesto,“ dodala víťazka volieb v Žarnovici.Rozpočet na budúci rok plánuje prerokovať Kazimírová s doterajším primátorom skôr, ako jej odovzdá funkciu.„Následne po ustanovujúcom zastupiteľstve by som to chcela prekonzultovať s poslancami nového zastupiteľstva,“ popísala svoje kroky k rozpočtu novozvolená primátorka.Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici má 13 poslancov, pričom osem z nich je nezávislých, traja zastupujú stranu Smer-SD , jeden Hlas-SD a jeden Kresťanskodemokratické hnutie.