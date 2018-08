Novozámčania môžu aj v novom školskom roku cestovať do školy zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nové Zámky 30. augusta (TASR) - Žiaci základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia v Nových Zámkoch budú môcť aj v novom školskom roku cestovať do školy zadarmo. Výhodu môžu využívať deti s trvalým pobytov v meste od 6. do 8. hodiny ráno.Bezplatné cestovanie im umožní piaty ročník spoločného projektu novozámockej radnice a dopravnej spoločnosti Arriva Nové Zámky.povedala dopravná riaditeľka spoločnosti Arriva Nové Zámky Hana Jahodníková.Podľa primátora Nových Zámkov Otokara Kleina ide o veľmi užitočný projekt, ktorý rodičom šetrí peniaze a deťom poskytuje bezpečnú dopravu do škôl počas raňajšej špičky. Ako pripomenul, bezplatne cestovať linkami MHD môžu žiaci s preukazom platným na nový školský rok 2018/2019. Platný je od 3. septembra 2018 do 30. júna roku, v ktorom žiak ukončí 9. ročník.doplnil Klein.Ako vysvetlil, na získanie preukazu stačí, aby rodič vyplnil žiadosť, ktorá je dostupná v škole alebo na webovej stránke spoločnosti Arriva. Príslušná škola žiadosť potvrdí a každému záujemcovi bezplatne vydá preukaz.dodal Klein.