Novozélandské úrady sa protestujúcich proti povinnému očkovaniu a prísnym opatreniam snažia rozohnať hudbou

V pätnásťminútovej slučke im púšťajú najväčšie hity amerického speváka Barryho Manilowa spolu so španielskou tanečnou melódiou Macarena.

Demonštranti, ktorí protestujú proti povinnému očkovaniu a prísnym koronavírusovým opatreniam, na to reagovali hraním piesní ako We’re Not Gonna Take It od Twisted Sister.

Snažili sa ich zbaviť postrekovačmi

Protesty na Novom Zélande sa začali v utorok. Tisíce demonštrantov sa inšpirovali obdobným hnutím v Kanade.

Do novozélandskej metropoly prišli s obytnými či nákladnými vozidlami, aby zablokovali tamojšie ulice. Ďalší sa utáborili na verejnom priestranstve pred parlamentom.

Vo štvrtok polícia zadržala 122 protestujúcich a mnohých z nich obvinila z vniknutia na cudzí pozemok alebo bránenia v jazde.

V piatok sa potom úrady snažili protestujúcich zbaviť tým, že na trávniku, kde táborili, zapli vodné postrekovače. Ľudia však na to podľa agentúry AP reagovali vykopaním priekop a vybudovaním provizórnych odtokových kanálov, aby vodu odviedli inam.

Ozval sa James Blunt, pridali ho

Keďže sa postrekovače ukázali ako neúčinné, rozhodol sa predseda parlamentu Trevor Mallard pre hudobný prístup – púšťa im najväčšie hity Manilowa, medzi ktoré patria piesne Mandy a Could It Be Magic, Macarenu a výzvu na očkovanie proti covidu.

K novozélandskej taktike sa na Twitteri vyjadril aj britský spevák James Blunt, ktorý v správe pre novozélandskú políciu zažartoval, že keby to nefungovalo, aby mu dali vedieť. A zrejme ho niekto vypočul, pretože podľa agentúry AFP bola do playlistu úradov zaradená aj jeho pieseň You’re Beautiful.

Nový Zéland stavil počas pandémie na tvrdé opatrenia, vďaka čomu má v porovnaní s európskymi štátmi podstatne menší počet nakazených a obetí.

Nepoľavujúce obmedzenia – vrátane desaťdňovej izolácie a nariadenia povinného očkovania – však vyvolali v spoločnosti nespokojnosť. Obľúbenosť premiérky Jacindy Ardernovej v posledných mesiacoch podľa prieskumu klesla a stúpol počet protestov.