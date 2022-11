Novozélandský minister obrany Henare navštívil Kyjev, opätovne vyjadril podporu Ukrajine

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nový Zéland v nedeľu oznámil, že jeho minister obrany Peeni Henare navštívil Kyjev, aby opätovne potvrdil podporu Ukrajine, ktorá sa bráni pred ruskou inváziou.„Diskutovali sme o nedávnom rozhodnutí predĺžiť do júla 2023 misiu Nového Zélandu zameranú na výcvik ukrajinských vojakov vo Veľkej Británii," uviedol Henare vo vyhlásení po bilaterálnych rokovaniach s ukrajinským partnerom Oleksijom Reznikovom. Nový Zéland minulý týždeň oznámil, že do Británie pošle ďalších 66 vojakov, aby pomáhali pri výcviku príslušníkov ukrajinskej armády. Informuje o tom web The Guardian.