Novozvolený mexický prezident chce do troch rokov zastaviť dovoz palív

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 9. júla (TASR) - Novozvolený mexický prezident Andrés Manuel López Obrador chce do troch rokov ukončiť súčasný vysoký dovoz palív do Mexika a zároveň posilniť produkciu a spracovanie ropy na domácom trhu.Ťažba ropy v Mexiku v posledných rokoch neustále klesá. Krajina tak musí veľký objem pohonných látok dovážať zo zahraničia, drvivú väčšinu z USA.povedal cez víkend López Obrador. Zároveň dodal, že počas prvej polovice jeho 6-ročného funkčného obdobia chce ukončiť dovoz benzínu zo zahraničia.Od začiatku tohto roka dosiahol dovoz benzínu do Mexika v priemere 590.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. V prípade nafty to predstavuje 232.000 barelov denne. Podľa údajov mexickej ropnej spoločnosti Pemex od roku 2013, teda prvého roka funkčného obdobia odchádzajúceho prezidenta Enriqueho Peňu Nieta, vzrástol dovoz benzínu do Mexika takmer o dve tretiny a nafty viac než dvojnásobne. V rovnakom období však objem produkcie šiestich mexických rafinérií, ktoré Pemex vlastní a prevádzkuje, klesol na úroveň hlboko pod ich produkčnou kapacitou.Počas prezidentskej kampane Obrador prisľúbil aj posilnenie pozície Pemexu. Zároveň ostro kritizoval reformu energetického sektora z roku 2013, ktorá ukončila monopol Pemexu a umožnila vstup zahraničných koncernov do mexický trh, najmä čo sa týka prevádzky ropných ložísk. Cieľom bolo zastaviť v tom období klesajúcu produkciu, pokles však pokračoval.Za prvých päť mesiacov tohto roka dosiahla produkcia ropy v Mexiku v priemere 1,9 milióna barelov denne. To je výrazný pokles v porovnaní s maximom z roku 2004, keď Mexiko produkovalo takmer 3,4 milióna barelov ropy denne. Súčasná ťažba je navyše slabšia aj v porovnaní s rokom 2013, keď vtedy dosahovala 2,5 milióna barelov ropy denne. Ako v tejto súvislosti López Obrador dodal,