Novozvolený pápež Lev XIV. plánoval ešte ako kardinál navštíviť Slovensko, konkláve plány zmenilo

Slovensko mu nebolo cudzie

Mal dôležité slovo pri výbere spišského diecézneho biskupa

9.5.2025 (SITA.sk) - Kardinál Robert Francis Prevost plánoval v tomto roku cesty do Košíc, Nitry i Levoče. Potvrdená bola jeho návšteva augustiánov v kláštore v Košiciach, kde mal sláviť svätú omšu. Rovnako aj návšteva v Nitrepočas sviatku svätých Cyrila a Metoda ana Mariánskej hore v Levoči, kde mal rovnako sláviť sväté omše.Potvrdil to spišský diecézny biskup František Trstenský vo svojom podcaste, kde spomína aj jeho rozhovor s Prevostom, dnes už pápežom Levom XIV., pred svätou omšou na Námestí sv. Petra počas Národnej púte začiatkom apríla. Venovali sa vtedy spomínanej pripravovanej návšteve Slovenska.Prevost už v minulosti Slovensko navštívil, pred dvadsiatimi rokmi bol ako generálny predstavený Rehole sv. Augustína v kláštore augustiniánov v Košiciach. Slovensko mu nebolo cudzie.„Tešili sme sa, no myslím si, že všetko sa mení," uviedol Trstenský po jeho zvolení za pápeža na margo plánovanej cesty na Slovensko. On sám sa s ním stretol v minulosti štyrikrát, keď bol prefektom Dikastéria pre biskupov.„Zakaždým to boli stretnutia s mužom veľmi rozvážnym, pokojným, usmievavým," povedal spišský biskup, ktorý vyzdvihol aj jeho komunikačnú schopnosť a i schopnosť načúvať ľuďom.V čase menovania Františka Trstenského v septembri 2023 stál Prevost už na čele spomínaného dikastéria. „Aj pri výbere spišského diecézneho biskupa mal dôležité slovo," poznamenal. V nasledujúcom roku sa s ním stretol trikrát. Prvýkrát v januári po osobnom stretnutí s pápežom Františkom , niekoľko mesiacov po menovaní za spišského biskupa.„Počúval, hovoril veľmi pokojným hlasom, povzbudivým. Keď sme sa rozprávali o mojej službe biskupa a úlohách, ktoré sú predo mnou, hovoril s pokorou, jednoduchosťou, nenútenosťou," zaspomínal si. Druhýkrát sa stretli počas júnovej návštevy slovenských biskupov Ad limina vo Vatikáne a následne v septembri.„Zúčastnil som sa spolu s vladykom arcibiskupom Jonášom na kurze pre začínajúcich biskupov, ktoré organizuje dikastérium. To, čo ma oslovilo, je, že bol všetky tie dni stále s nami, od rána do večera. Slávili sme sväté omše, počúval, bol prítomný na prednáškach, počas prestávok sa s nami rozprával," dodal Trstenský. Jeho posledné stretnutie s Prevostom, ešte ako kardinálom, sa udialo počas spomínanej Národnej púte.