Novozvolený prezident Joe Biden sa nechal zaočkovať proti COVID-19 v priamom prenose (video)

Biden zdôraznil bezpečnosť vakcíny

Zaočkovať sa nechali aj iní politici

Trump ešte nevie, kedy sa nechá zaočkovať

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena v pondelok zaočkovali prvou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Politik sa nechal zaočkovať v živom televíznom prenose v rámci úsilia presvedčiť americkú verejnosť, že vakcinácia je bezpečná."Robím to preto, aby som ukázal, že ľudia by mali byť pripravení, keď budú k dispozícii vakcíny. Niet sa čoho obávať," povedal Biden, ktorý dostal vakcínu od firiem Pfizer Sedemdesiatosemročný Biden sa nechal zaočkovať v nemocnici v Newarku v Delaware, neďaleko jeho domu. Niekoľko hodín pred ním dostala vakcínu aj jeho manželka Jill.Biden počas svojej návštevy nemocnice zdôraznil bezpečnosť vakcíny a vyjadril sa, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa "si zaslúži uznanie" za to, že rozbehla proces distribúcie vakcín.Zároveň podotkol, že distribúcia bude istý čas trvať a vyzval Američanov, aby počas sviatkov prijali preventívne opatrenia, aby sa vyhli šíreniu vírusu, napríklad nosili rúška a necestovali, keď to nie je nevyhnutné. Biden tiež poďakoval zdravotníckym zamestnancom.Zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 nechali už aj ďalší poprední predstavitelia, ako napríklad viceprezident Mike Pence , predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová , líder republikánskej senátnej väčšiny Mitch McConnell a ďalší poslanci. Novozvolená viceprezidentka Kamala Harrisová a jej manžel by mali absolvovať očkovanie na budúci týždeň.Trump podľa Bieleho domu diskutuje s jeho lekármi o tom, kedy sa nechá zaočkovať. Prezident, ktorý v októbri prekonal COVID-19, podľa jeho úradu vyjadruje podporu najzraniteľnejším osobám, aby dostali vakcínu ako prví.Viacerí odborníci, vrátane popredného experta na infekčné choroby Anthonyho Fauciho , odporučili Trumpovi, aby sa z preventívnych dôvodov nechal bezodkladne zaočkovať.V USA zatiaľ očkujú vakcínou od Pfizeru a BioNTechu, do jednotlivých štátov však už smerujú aj dodávky vakcíny od spoločnosti Moderna