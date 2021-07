Novú disciplínu na olympiáde ovládla 13-ročná skejtbordistka Nišijová, na pódiu sa zišlo historicky najmladšie trio (video)

Pre súťažou bola nervózna

Túži zvíťaziť aj v Paríži

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na olympijských hrách v japonskom Tokiu sa v pondelok na stupni víťazov zišli tri športovkyne, ktoré majú spolu 42 rokov. S priemerom 14 rokov a 191 dní to bolo vôbec najmladšie trio na pódiu v histórii OH.V súťaži skejtbordistiek získala zlato len 13-ročná Japonka Momidži Nišijová, striebro pripadlo jej brazílskej rovesníčke Raysse Lealovej a bronzovú medailu zavesili na krk ďalšej domácej zástupkyňu - 16-ročnej Fune Nakajamovej."Som veľmi šťastná, že som triumfovala na olympijských hrách v Japonsku, na svojej prvej olympiáde, a ako jedna z najmladších športovkýň," uviedla Nišijová na webe OH 2020. Ako priznala, pred súťažou pociťovala nervozitu, ale tá v jej priebehu opadla.Keď sa Nišijovú neskôr opýtali na jej ciele do budúcnosti, neostýchala sa a odvetila: "Chcem byť slávna, aby ma poznal celý svet. Túžim zvíťaziť aj v Paríži 2024," dodala.Mladej Japonke sa len tesne neušiel honor najmladšej olympijskej šampiónky histórie. Ten od OH 1936 v nemeckom Berlíne patrí Američanke Marjorie Gestringovej, ktorá získala zlato v skokoch do vody z 3 m dosky vo veku 13 rokov a 267 dní. Od Nišijovej bola mladšia o 63 dní.