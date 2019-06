Novú fontánu v Kežmarku majú dokončiť v polovici augusta

Ilustračná snímka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Kežmarok 8. júna (TASR) – Na kežmarskom námestí pokračuje výstavba fontány, hotová by mala byť v polovici augusta. Podľa radnice tak nový prvok mestskej architektúry nadviaže na históriu, keď už na Hlavnom námestí fontána bola. Teraz však bude tesne pri radnici s moderným rázom, so zreteľom na historickosť mesta. Uviedla to vedúca oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku na Mestskom úrade v Kežmarku Eva Kelbelová.Kežmarčania aj návštevníci mesta sa dočkajú novej fontány po 22 rokoch. Tú pôvodnú odstránili v roku 1997.ozrejmila Kelbelová.Za umiestnenie fontány pred radnicou hovorilo niekoľko faktorov. Pod zelenou plochou sa v suteréne radnice nachádza studňa, teda vodný zdroj, ktorý sa dá využiť na tieto účely. Súčasne sa naskytla možnosť opraviť izoláciu stropu suterénu a revitalizovať priestor pred radnicou, kde je teraz pomerne málo kvalitná zeleň.doplnila Kelbelová.Stavebné práce nebudú zahŕňať iba samotnú fontánu, ale dôjde k úprave celej zelenej plochy pred radnicou. Technológia bude zabudovaná v suteréne radnice, upravený bude aj jej strop a dláždené plochy. Pribudne tam osvetlenie, lavičky, odpadkové koše, mobilná zeleň, stojan na bicykle a výtokový stojan na vodu. Klietka hanby sa presunie smerom ku kinu Iskra. S výstavbou fontány sa začalo v polovici mája a podľa zmluvy by mali byť stavebné práce ukončené do troch mesiacov. Vysúťažená cena je takmer 194.000 eur. Pričom projekt „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“ je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške viac ako 95.000 eur.dodala na záver Kelbelová.