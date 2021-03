Novú vládu Eduarda Hegera nepodporili dvaja poslanci OĽaNO, Šipoš v tom problém nevidí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2021 - Novú vládu Eduarda Hegera (OĽaNO) nepodporili dvaja poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Informuje o tom spravodajský portál televízie Markíza Tvnoviny.sk. Podľa ich informácií ide o Martina Čepčeka a Györgya Gyimesiho. Televízii Markíza to potvrdil aj šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.Novú vládu podporilo 91 poslancov. „Drvivá väčšina to podpísala a musíte sa spýtať ich, prečo to nepodpísali práve oni,“ uviedol Šipoš. Dodal, že v praxi v tom až taký problém nevidí, keďže pri vládnych návrhoch sa budú naďalej správať ako koaliční poslanci. Navyše, ako dodal, plne rozumie ich gestu.