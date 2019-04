Nový Atlas rómskych komunít by mali predstaviť v prvom polroku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zistenia nového Atlasu rómskych komunít by mali byť známe do konca prvého polroka 2019. TASR o tom informovala Michaela Miháliková z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.Spresnila, že zber dát, ktoré realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, bol ukončený vo februári.uviedla Miháliková.Prieskum ako pramenná databáza na analýzu situácie Rómov na Slovensku a podklad na prijímanie opatrení by sa mal podľa predstáv splnomocnenca Ábela Ravasza aktualizovať v budúcnosti pravidelne v päťročnej periodicite.Prvý Atlas rómskych komunít zrealizovali v roku 2004, druhý priniesol dáta mapujúce situáciu z roku 2013. Dokument sa týkal nielen počtu Rómov podľa jednotlivých krajov, okresov a obcí, ale aj hodnotenia kvality životných podmienok v lokalitách, ktoré obývajú.