Nový austrálsky premiér Morrison zavítal do suchom sužovaného Outbacku

Na archívnej snímke Scott Morrison. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 27. augusta (TASR) - Nový austrálsky premiér Scott Morrison navštívil v pondelok suchom postihnutý región Outback na znak toho, že svoju pozornosť odvrátil od vnútorných rozporov vo vláde a uprednostnil pred nimi problémy krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.Morrison si stanovil za priority pomoc pre suchom zasiahnuté oblasti, národnú bezpečnosť a hospodársky rast, keď ho zákonodarcovia v jeho konzervatívnej Liberálnej strane Austrálie (LPA) v piatok zvolili za nástupcu Malcolma Turnbulla. Ten sa stal od roku 2010 už štvrtým premiérom, ktorého zbavili funkcie vlastní spolustraníci pre slabú podporu v radoch verejnosti.Morrison navštívil vidiecky štát Queensland na západe krajiny, kde po šiestich rokoch sucha klesá úroda a farmári zápasia s tým, ako kŕmiť ovce či dobytok. Premiér má oznámiť nové iniciatívy na riešenie problémov.Morrison sa zároveň usiluje utíšiť ostré spory medzi konzervatívnymi a umiernenými zákonodarcami vo svojej konzervatívnej vláde so zámerom predstaviť zjednotený front pred voľbami, ktoré sa budú konať do mája 2019.Krajne pravicový politik Peter Dutton, ktorý sa tiež usiloval o zvolenie do vedúcej funkcie, bol v pondelok vymenovaný za ministra pre vnútorné záležitosti. Dutton tento post dočasne opustil, aby mohol verejne viesť obžalobu voči Turnbullovi.Tony Abbott, expremiér a kľúčový spojenec Duttona, ktorého Turnbull nahradil v roku 2015 po podobnej revolte v LPA, vyhlásil v pondelok, že vláda sa nebude stavať proti Morrisonovi.uviedol Abbott pre rozhlasovú stanicu 2GB. Morrison jeho komentár privítal.Morrison, v poradí 30. austrálsky premiér, zvíťazil v piatkovom vnútrostraníckom hlasovaní, ktoré sa konalo v budove austrálskeho parlamentu v Canberre.