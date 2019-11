Nový benzín s vyššou prímesou etanolu vraj neškodí motorom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Benzín E10 s vyšším podielom etanolu, ktorý budú vodiči na Slovensku tankovať od Nového roka, nemá negatívny vplyv na motory, a to ani v prípade starších vozidiel. Povedal to vo štvrtok Radoslav Jonáš, expert združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB). Vyšší podiel bioetanolu podľa Jonáša nemá vplyv ani na výkon motora a navyše šetrí životné prostredie.upozornil Jonáš. Na toto palivo podľa neho jazdia stámilióny áut na celom svete, a to aj v krajinách, kde majú podstatne starší vozový park ako na Slovensku.Podľa ZVVB boli v médiách v posledných dňoch a týždňoch publikované o novom benzíne E10 niektoré nepresné informácie, čo spôsobilo nervozitu motoristov.povedal Jonáš. Pripustil však, že E10 by teoreticky mohol mať vplyv na niektoré polyuretánové dielce motorov, a preto by sa majitelia starších áut mali na používanie tohto benzínu informovať.ZVVB zdôraznilo environmentálny prínos nového benzínu.dodal Jonáš. Emisná stopa litra biopaliva je podľa neho v porovnaní s emisnou stopou fosílneho paliva o 70 % nižšia.