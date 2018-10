Nový chodník zvýši bezpečnosť obyvateľov obce Veľké Dravce

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľké Dravce 11. októbra (TASR) – Bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov obce Veľké Dravce v okrese Lučenec má zvýšiť nový chodník, ktorý samospráva postavila na ulici smerom do susednej dediny Husiná. Podľa slov starostky Viery Rubintovej chodník vznikol na ulici, kde je veľká premávka nákladných áut, ktoré smerujú do dvoch neďalekých kameňolomov.uviedla starostka a dodala, že na výstavbu získali od štátu vo forme nenávratného finančného príspevku približne 96.000 eur. Zvyšné náklady na tento múr vo výške zhruba 24.000 eur uhradia z vlastných prostriedkov.Ďalšou plánovanou investíciou do cestnej infraštruktúry v obci má byť podľa nej vybudovanie nového chodníka a povrchu takzvanej novej ulice.zakončila Rubintová.