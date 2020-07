Nový čínsky zákon vstúpil v Hongkongu do platnosti, zatkli už desiatky ľudí a hrozí im aj doživotie

Obmedzenie protestov a slobody prejavu

Carrie Lamová opatrenie podporuje

Jedna krajina, dva systémy

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hongkonská polícia v stredu zatkla prvú osobu na základe nového bezpečnostného zákona, ktorý zaviedla čínska centrálna vláda. Protestujúceho zadržali za to, že niesol vlajku vyzývajúcu na nezávislosť Hongkongu.Polícia prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter informovala, že muža zadržali po tom, ako dav demonštrantov v Causeway Bay niekoľkokrát upozornili, že porušujú nový zákon.Podrobnosti zatiaľ nie sú známe, no hongkonská polícia neskôr na Facebooku oznámila, že už zadržali vyše 30 ľudí, pričom ich obvinenia sa pohybujú od nepovoleného zhromažďovania sa až po porušenie nového bezpečnostného zákona.Zákon, ktorý Čína v poloautonómnom Hongkongu presadila v súvislosti s protivládnymi protestami, vošiel do platnosti v utorok o 23:00 miestneho času (17:00 stredoeurópskeho letného času).Nový zákon zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť a tiež zahraničné zasahovanie, no zároveň je jeho cieľom obmedzenie protestov a slobody prejavu. Krok reaguje na rastúce nepokoje v Hongkongu a silnejúce prodemokratické hnutie.Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na separatistických aktivitách, vrátane vykrikovania hesiel alebo nosenia transparentov a vlajok vyzývajúcich na samostatnosť mesta, porušuje zákon, bez ohľadu na to, či pri tom používa násilie alebo nie.Najhorším previnilcom, ako napríklad tým, ktorých označia za organizátorov, hrozí doživotné väzenie. Nižšie tresty zahŕňajú trojročné väzenie alebo kratšie zadržania.Správkyňa Hongkongu Carrie Lam vo svojom príhovore pri príležitosti 23. výročia odovzdania Hongkongu spod britskej správy pod správu Číny vyjadrila zákonu dôraznú podporu."Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné a príhodné na obnovenie stability Hongkongu," skonštatovala po ceremoniáli vztýčenia vlajky a odohratí čínskej hymny.Prodemokratické hnutie zorganizovalo protest práve počas vztyčovania vlajky, pričom asi tucet protestujúcich opakoval požiadavky z vlaňajších protestov - politickú reformu a vyšetrenie policajnej brutality.Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny. Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti.Čína však podľa hongkonského prodemokratického tábora túto dohodu porušuje a už teraz vnucuje Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.Po tom, ako Peking v máji ohlásil nový zákon, spustila sa naň medzinárodná kritika a vypukli aj ďalšie demonštrácie. Čína však tvrdí, že zákon potrebuje, aby zabránila nepokojom a nestabilite a kritiku odmieta ako zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.