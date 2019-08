Nový cyklochodník v Trnave bude na Saleziánskej ulici

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 21. augusta (TASR) – Novú investíciu do cyklodopravy ohlásil primátor Trnavy Peter Bročka. Mesto spúšťa verejné obstarávanie na dodávateľa ďalšej časti mestskej cyklotrasy. Zhruba za 400.000 eur by mal vzniknúť cyklochodník na Saleziánskej ulici.Chodník povedie po trase jestvujúceho chodníka od križovatky so Špačinskou cestou po okružnú križovatku s Veternou ulicou v dĺžke 380 metrov. Počíta sa s novým verejným osvetlením a uskutoční sa aj rekonštrukcia autobusových zastávok v oboch smeroch.V súčasnosti je v Trnave podľa mestského cyklokoordinátora Miroslava Kadlíčka vybudovaných spolu 19,93 kilometra cyklotrás, v tomto roku k nim zatiaľ žiadny nový úsek nepribudol.