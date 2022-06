Nový DKV BOX Scandic pre Nórsko, Dánsko a Švédsko

O spoločnosti DKV Euro Service

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť DKV Mobility ponúka novú platobnú jednotku DKV BOX Scandic (OBU) pre jednoduchú a komfortnú úhradu mýta v Nórsku, Dánsku a Švédsku. Európsky poskytovateľ služieb pre mobilitu tak rozširuje svoje portfólio o ďalšiu palubnú jednotku. DKV BOX Scandic je možné používať vo flotilách nákladných aj osobných vozidiel a na všetkých cestách, trajektoch a v tuneloch nórskej mýtnej siete, vrátane mostov Öresund (Dánsko/Švédsko) a Storebælt (Dánsko)."Máme veľkú radosť, že naši zákazníci môžu platiť mýto v škandinávskych krajinách prostredníctvom novej palubnej jednotky DKV BOX Scandic. Týmto riešením im umožňujeme väčšiu flexibilitu a komfortnejšiu jazdu," hovorí Jérôme Lejeune, generálny riaditeľ divízie mýtnych a refundačných služieb v spoločnosti DKV Mobility. "Ďalším benefitom pre zákazníkov s palubnou jednotkou DKV BOX Scandic je registrácia do rôznych zľavových systémov, ktoré platia pre cesty, trajekty a mosty," dopĺňa Jérôme Lejeune.Mýtny box bude zákazníkovi doručený poštou po dodaní a spracovaní nevyhnutných objednávkových formulárov spoločnosťou DKV Mobility. Rovnako ako v prípade všetkých palubných jednotiek DKV Mobility aj DKV BOX Scandic uvediete do prevádzky po jednoduchej inštalácii do registrovaného vozidla.DKV Mobility okrem palubnej jednotky DKV BOX Scandic ponúka široké portfólio mýtnych riešení pre Európu a ďalšie regióny.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 400 pracovníkov po celej Európe a v roku 2020 dosiahla obrat vo výške 9,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 5,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 213 000 zákazníkov. V minulom roku bola karta DKV vyhlásená po sedemnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com Informačný servis