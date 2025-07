Nový film o Supermanovi je reštartom zameraným na oživenie superhrdinských filmov

12.7.2025 (SITA.sk) - Film Jamesa Gunna Superman , ktorý mal tento týždeň premiéru v kinách po celom svete, je reštartom zameraným na oživenie takzvaného DC Universe superhrdinských filmov založených na komiksoch, v ktorom sa objavujú aj Wonder Woman a Batman. Úsilie Warner Bros . a DC Studios bolo výrazne zatienené Marvel Cinematic Universe (MCU).„Warner Bros. investoval veľa energie a peňazí do snahy o preorientovanie a obnovu DC Studios a toto bude veľké uvoľnenie z toho,“ povedal pre AFP analytik David A. Gross z Franchise Entertainment Research.Ťažká úloha leží na pleciach Gunna, scenáristu a režiséra, ktorý si získal pochvalu fanúšikov tohto žánru trilógiou Marvelu „Strážcovia Galaxie“. Premietanie filmu sa už stretlo s niekoľkými prekážkami, vrátane pravicovej reakcie na Gunnove komentáre o Supermanovej úlohe imigranta a skepticizmu fanúšikov predchádzajúcich filmov o Supermanovi, ktoré režíroval Zack Snyder . Gunn ignoroval vysoké stávky spojené s kasovým úspechom filmu.„Je na tom niečo závislé? Áno, ale nie je to také veľké, ako si ľudia predstavujú,“ povedal pre časopis GQ. „Počujú tieto čísla, že film bude úspešný, len ak zarobí 700 miliónov dolárov alebo tak nejako, a je to úplný nezmysel.“