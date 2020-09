Nový film zo Spišského Hrhova aj dokument o disidentoch budú v slovenskej premiére súťažiť o cenu Jedného sveta

Aj o tom budú silné filmové príbehy hlavnej súťažnej sekcie Slovensko a Česko za ľudské práva na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční od 5. do 11. novembra 2020. Tento rok sa festivalovým programom bude tiahnuť téma volieb – osobných, spoločenských aj politických.

A tieto všetky sa premietnu aj v novom filme Vladislavy Sárkány To ta monarchia. Sonda do fungovania úspešnej dediny Spišský Hrhov, ktorá je známa na Slovensku aj za hranicami najmä prácou s rómskou komunitou, odhaľuje obraz súčasnej morálnej krízy: našu malosť, pohodlnosť, závisť, rasizmus so zárodkami extrémizmu či úplnú apatiu. A ukazuje aj, ako jeden človek môže zmeniť svoju krajinu k lepšiemu.

Foto: Človek v ohrození

Celovečerný debut Jakuba Julényho Krycie meno: Komúna zas rozpovie o neľahkej ceste od totality k demokracii v Československu. Túžba po slobode počas normalizácie vytvorila voľné združenie mladých Košičanov vyznávajúcich princípy undergroundu. Stali sa outsidermi z vlastnej vôle, aby žili slobodne na okraji spoločnosti a mohli sa stať tvorcami samých seba. Nad ich príbehom sa vznáša spomienka na ich tragicky zosnulého guru, filozofa a básnika Marcela Strýka.

Foto: Človek v ohrození

Oba filmy prinesie Jeden svet divákom v slovenskej premiére.

„Zostaviť tohtoročné súťažnú sekciu nebolo ľahké, vzhľadom na všetky produkčné, distribučné a premiérové posuny spôsobené korona krízou v oblasti audiovízie. Navyše sa v sekcii vždy dramaturgicky snažíme pokryť prierezové témy festivalu, reflektovať aktuálne dianie v spoločnosti, priniesť rovnaký počet kvalitných slovenských a českých titulov, ktoré obstoja pred medzinárodnou porotou a zároveň predstaviť čo najviac filmov v slovenskej premiére. Výsledok si preto zasluhuje zvolanie: Podarilo sa!,“ zhodnotila výkonná riaditeľka Jedného sveta Eva Križková. O hlavnú cenu Jedného sveta 2020 sa bude uchádzať päť slovenských a päť českých filmov.

O ženách a matkách

O potrebe zmeny, nielen u nás, ale aj vo svete, vypovedá aj nový film Neviditeľná. Režisérka Maia Martiniak zviditeľňuje ženy, ktoré boli doteraz umlčané a na plátno prináša tri príbehy doplnené tromi pôrodmi.

O ženách, často matkách malých detí rozpovie aj česká snímka Žal žen Andrey Culkovej. Ako prežívajú neistú budúcnosť svojich detí, ohrozenú klimatickými zmenami?

S výsostne aktuálnou témou klimatických zmien sa zaoberajú aj ďalšie dve súťažné snímky. Dystopický sci-fi dokument slovenskej režisérky Viery Čákanyovej FREM a enviromentálna esej Češi jsou výborní houbaři režisérky Apoleny Rychlíkovej.

Dokumentárne portréty

V súťažnej sekcii si diváci budú môcť pozrieť aj dva pôsobivé dokumentárne portréty. Profesionálny aj súkromný osud slovenského reportéra a zakladateľa organizácie Človek v ohrození Andreja Bána prinesie na plátno Raj na zemi režiséra Jara Vojteka. Nedávno zosnulý český režisér Artemio Benki zas vo svojej snímke Sólo zobrazil príbeh mladého argentínskeho klavírneho virtuóza, ktorý sa po rokoch v psychiatrickej klinike snaží vrátiť späť do života.

Foto: Človek v ohrození

Čo by ste robili, keby vám osud nadelil okrem radosti aj celoživotný hendikep? Aj na toto odpovedia hlavní protagonisti dokumentu Postiženi muzikou Radovana Síbrta, členovia kapely The Tap Tap. Desiatku súťažných filmov uzatvára Letní hokej režisérskeho dua Rozálie Kohoutová a Tomáš Bojar o strete kultúr medzi českými a marockými hokejistami.

O víťazovi rozhodne medzinárodná porota v zložení: slovenský dokumentárny režisér Pavol Pekarčík, medzinárodná distributérka Stephanie Fuchs z rakúskej spoločnosti Autlook Films a česká novinárka, dokumentaristka, aktivistka a dula Ivona Remundová.

Festivalový špeciál

Naladiť sa na tohtoročnú súťaž Jedného sveta môžu diváci už teraz. Jeden svet v spolupráci s portálom Dafilms.sk totiž prináša festivalový špeciál priamo domov. Od 14. do 30. septembra 2020 si fanúšikovia kvalitného filmu môžu na online streamingovom portáli pozrieť minuloročné súťažné filmy Jedného sveta. Vo výbere dominuje víťazný film Jedného sveta 2019, dokument režiséra Pavla Pekarčíka, Hluché dni. Ocenený poviedkový film rozpráva príbehy snov siedmich nepočujúcich detí z rómskych osád. Diváci si budú môcť pozrieť aj čerstvého držiteľa národnej filmovej ceny Slnko v sieti, dokument Tomáša Krupu Dobrá smrť, ktorý otvára tému eutanázie. Medzinárodnú porotu Jedného sveta vlani zaujal aj film Diaľava režiséra Martina Marečka a dokument Martina Páva, Kibera: Príbeh slumu. Obom filmom porota udelila špeciálnu cenu. Film Diaľava bude na Dafilms uvedený vďaka spolupráci s HBO Europe zdarma po bezplatnej registrácii. Z pohodlia domova teraz možno vzhliadnuť aj ďalšie kritikmi vyzdvihované slovenské dokumenty zo súťažnej sekcie ako Skutok sa stal Barbory Berezňákovej či BATAstories Petra Kerekesa. Pri zakúpení permanentky na Jeden svet získajú diváci 40-percentnú zľavu na celoročné predplatné na Dafilms.

FESTIVALOVÝ ŠPECIÁL NA DAFILMS

https://dafilms.sk/program/845-festivalovy-special-jeden-svet

Early bird permanentky už v predaji

Diváci si už teraz môžu zakúpiť permanentky na Jeden svet 2020. Early bird permanentka na 10 premietaní je v predaji od 1. septembra a stojí 15 eur, na celý festival vrátane unikátnych darčekov 25 eur. Dôchodcovia, študenti a držitelia ZŤP budú mať zľavy. Od 1. októbra sa ceny zvýšia. Jeden svet sa paralelne pripravuje aj na plnohotný plán B – online festival v prípade zvýšeného šírenia COVID – 19 a svojím divákom tak zaručuje, že zakúpené permanentky využijú.

Vstupenky v predaji

https://www.jedensvetsk.com/listky/

Hlavným organizátorom festivalu Jeden svet je nezisková organizácia Človek v ohrození.