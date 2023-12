Nový fond pivovaru Šariš rozdelil viac ako 11-tisíc eur na štyri verejnoprospešné projekty

Podporené projekty

Účasť žien na verejnom živote

Rozvoj miestnych komunít

25.12.2023 (SITA.sk) - Dokončenie petangového ihriska, nová turistická informačná tabuľa či podpora účasti žien na verejnom živote. Aj takéto verejnoprospešné projekty pre tento rok podporil nový fond pivovaru vo Veľkom Šariši. Celkovo v tomto roku hodnotiaca komisia vybrala štyri prihlásené projekty, medzi ktoré rozdelila sumu 11 100 eur.Medzi podporené projekty patrí dokončenie petangového ihriska Fun park, kde pribudne stôl, lavičky, zámková dlažba, stojan na bicykle a tabuľa s pravidlami petangu a na zapisovanie výsledkov.Služby pre turistov má zasa zlepšiť nová informačná tabuľa, ktorá vznikne v severnej časti Šariša v rámci novopostaveného prístrešku na Stredných lúkach. Okrem mapy na nej bude aj informácia o flóre, faune a tiež o histórii Levočských vrchov. Ďalším z podporených projektov je tzv. ŠARIŠská zastávka v obci Župčany, vzdialená päť kilometrov od Prešova.Ide o vytvorenie autobusovej zastávky s prístreškom, lavicou, informačnou tabuľou, osvetlením a smetným košom, ktorá nahradí doterajší označník a cestujúcim zlepší komfort pri čakaní na spojenie.Časť grantu získal tento rok aj projekt zameraný na podporu účasti miestnych žien na verejnom živote prostredníctvom stáží na mestských úradoch.Priestor dostanú ženy rôznych vekových kategórií a sociálneho postavenia, ktoré zároveň absolvujú aj sériu školení orientovaných na všeobecný rozhľad o právach žien a tiež právne poradenstvo.„Na záver nášho projektu plánujeme uskutočniť so všetkými účastníkmi a zapojenými odborníkmi konferenciu, kde celú iniciatívu vyhodnotíme a nazdieľame získané know-how,“ dodala Edita Demeterová z Komunitnej nadácie Veľký Šariš, ktorá grant získala. Všetky podporené spolky a organizácie budú realizovať svoje projekty v nasledujúcom roku.V roku 2024 môžu neziskové organizácie, nadácie či občianske združenia prihlasovať svoje projekty viackrát ročne. V prvom termíne do 5. marca, druhá uzávierka bude 25. júna a tretia 24. októbra.Celkovo sa na širokú škálu nápadov od ekologických iniciatív cez návrhy podporujúce obnovu turistických atrakcií až po voľnočasové aktivity a komunitné podujatia plánuje prerozdeliť finančná čiastka 16-tisíc eur.„Fond Plzeňského Prazdroja zapadá do našej celkovej stratégie, v rámci ktorej sa kontinuálne staráme nielen o šetrný prístup k prírode, ale aj o rozvoj miestnych komunít a celkovo zlepšovanie kvality života ľudí v Prešovskom kraji, kde pôsobíme už vyše 50 rokov,“ uviedol manažér Pivovaru Šariš Grzegorz Komora. Prihlášky je nutné podať výhradne prostredníctvom portálu e-grant.