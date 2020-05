Nový generálny prokurátor by mohol byť už v septembri, Šeliga nevylučuje žiadne meno

Pritvrdiť v boji s korupciou

Benátska komisia privíta vyššiu transparentnosť

Kvalitný výber kandidátov

Nová podmienka pre výkon funkcie

19.5.2020 - Slovensko by mohlo mať nového generálneho prokurátora v septembri tohto roka. Vo vládnej koalícii nie je dohoda na žiadnom mene kandidáta, ktorého má voliť parlament verejne. O post šéfa prokuratúry sa môžu prihlásiť aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi.Na tlačovej besede to v utorok povedal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý je jeden zo spolupredkladateľov novely zákona o prokuratúre. Ešte pred voľbou šéfa prokuratúry sa uskutoční „grilovanie“ kandidátov v ústavnoprávnom výbore parlamentu. Prenos z vypočutia sa bude vysielať naživo.„Po tom, čo sa vyplavilo v súvislosti s ústavným sudcom pánom Mamojkom, po tom, čo boli vzatí do väzby niektorí sudcovia, to všetko ukazuje, že musíme v tomto zápase nielenže pokračovať, ale ešte aj pritvrdiť,“ vyhlásil Šeliga s odkazom na programové vyhlásenie vlády a na zápas s korupciou.Ako o jednom z kandidátov na generálneho prokurátora z radov neprokurátorov sa hovorí o advokátovi Danielovi Lipšicovi. Poslanec Šeliga povedal, že nevylučuje žiadne meno, ktoré bude spĺňať zákonné podmienky.„Prosím každého jedného čestného prokurátora, prokurátorku, sudkyňu, sudcu, advokáta, akademika, prihláste sa, Neexistuje žiadna politická dohoda, nie je to žiadny kšeft a ani účelový zákon,“ uviedol Šeliga.V súvislosti s funkciou generálneho prokurátora sa spomínali okrem Lipšica tiež mená prokurátorov Jána Šantu, Maroša Žilinku či Vasiľa Špirka.Možnosť kandidatúry aj z okruhu neprokurátorov kritizovala Rada prokurátorov SR. Šeliga namietal, že ide o systém, ktorý funguje aj v krajinách EÚ. Podľa neho Benátska komisia víta rozhodnutia členských krajín, ktoré otvárajú možnosť kandidovať neprokurátorom, lebo sa tým zvyšuje transparentnosť a pomáha sa právnemu štátu.Poslanec Alojz Baránik (SaS) ku kritike Rady prokurátorov SR povedal, aby sa nerobilo to isté, čo doteraz. „Sme v situácii, kedy sa ukazuje, že bývalý generálny prokurátor bol jeden zločinec. To teraz budeme opakovať? To snáď nie. Rada prokurátorov bola dôsledne ticho v časoch, keď ticho byť nemala,“ zdôraznil.Poslanec Milan Vetrák (OĽaNO) upozornil, že kľúčovú úlohu pri výbere kandidátov na generálneho prokurátora bude zohrávať ústavnoprávny výbor parlamentu. Ten nebude podľa Vetráka overovať iba splnenie formálnych kritérií kandidatúry, ale aj to, či kandidáti „poskytujú záruku, že budú funkciu vykonávať čestne a riadne“.Dodal, že sa zverejní dokumentácia o kandidátoch, životopisy, diplomy, aby aj verejnosť mohla vzniesť prípadné námietky. Podľa neho sa na výbore uskutoční „grilovanie“ kandidátov s cieľom „oddeliť tých, ktorí sú čestní, od tých, ktorí nemajú na to, aby mohli vykonávať vykonávať túto funkciu riadne, čestne a nezávisle.“Poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina) zdôraznila, že sa musí zabezpečiť kvalitný výber kandidátov. Dôraz sa bude podľa nej klásť na doterajšie výsledky práce kandidáta „vo svete práva a spravodlivosti“. Pre ňu je nemysliteľné, aby generálny prokurátor skončil ako „figúrka v rukách mafiánov“.Podmienka pre výkon funkcie by mala byť podľa Hajšelovej požiadavka na osobnú integritu, aby generálny prokurátor doposiaľ svojim osobným a profesijným životom bol zárukou toho, že svoju funkciu bude vykonávať riadne a čestne.Uchádzačom o funkciu šéfa prokuratúry môže byť podľa poslaneckého návrhu občan SR, ktorý je voliteľný do parlamentu a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň pätnásťročnú prax v právnickom povolaní a musí byť bezúhonný.Za takého sa nepovažuje ten kandidát, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, za prijímanie úplatku, podplácanie a za trestný čin nepriamej korupcie.Rovnako za bezúhonného sa podľa návrhu nepovažuje ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.Doteraz mohli kandidáta na generálneho prokurátora navrhovať výlučne poslanci parlamentu. Po novom bude môcť kandidátov predkladať aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov (napríklad komory), vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva (napríklad Slovenská akadémia vied alebo právnické fakulty).Návrh zavádza novú podmienku pre výkon funkcie generálneho prokurátora. Je ňou požiadavka, aby generálny prokurátor konal riadne a čestne. Zároveň novela obsahuje aj nový dôvod na odvolanie šéfa prokuratúry. Bude ho možné odvolať v prípade, ak prestane svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestranne.Sedemročné funkčné obdobie súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa končí 17. júla. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh parlamentu.