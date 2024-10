Nový grant Tesca Správne začiatky podporí deti a mladých sumou 220-tisíc eur

.

Nový programplynule nadväzuje na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom Tesco za 15 edícií podporilo 3 003 projektov za takmer 2,4 milióna eur."Tesco dlhodobo pomáha všade tam, kde je to potrebné. Po ôsmich rokoch a úspešných 15 edíciách grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame sme sa rozhodli grant ukončiť a osviežiť našu ponuku podpory komunít s úplne novým programom. Najobľúbenejšou témou projektov bol doteraz rozvoj detí a mladých ľudí do 26 rokov. Práve na túto špecifickú oblasť sa zameria nový grantový program Správne začiatky. Veríme, že všetci by mali mať správny začiatok do života, ktorý im pomôžu nájsť aj lokálne projekty po celom Slovensku," hovoríProjekty do nového grantumôžu online prihlasovať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápady však musia byť zamerané alebo prepojenéNa prihlásenie do programu stačí vyplniť jednoduchý formulár na stránke Správne začiatky do,,Sme veľmi radi, že Tesco pokračuje v podpore lokálnych komunít. Vďaka takejto podpore sa môže udiať množstvo dobrých aktivít a podporiť stovky organizácií v regiónoch. Veľmi oceňujeme zameranie sa na jednu cieľovú skupinu – konkrétne z tohto grantového programu budú mať najviac úžitku deti a mladí ľudia do 26 rokov. Z najlepších troch projektov v jednotlivých regiónoch rozhodnú o poradí zákazníci Tesca. Finančne podporení však budú všetci finalisti, ktorí postúpia do hlasovania", doplnilktorá s Tescom na programe Správne začiatky spolupracuje.Odborná komisia zložená z členov Tesca a Nadácie Pontis vyberie z prihlásených nápadov najviac 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí maximálne 223 300 eur. O výške podpory budú opäť žetónmi hlasovať zákazníci reťazca v obchodoch po celom Slovensku. V každej predajni budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia. Projekt s najväčším počtom hlasovacích žetónov získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur. Hlasovanie prvej edície nového grantového programu bude prebiehať v januári a februári budúceho roku v predajniach Tesco.Grantový program Správne začiatky podporuje aj populárny, ktorý sa zapojil do kampane a dlhodobo sa angažuje v pomoci skvelým projektom."Veríme, že na Slovensku pribudnú vďaka novému grantu Správne začiatky v budúcom roku stovky projektov, ktoré podporia deti a mladých ľudí. Pomôžu im so vzdelávaním, získaním nových zážitkov, športovaním, rozvíjaním talentu či radami v rôznych životných situáciách. Tešíme sa na všetky nové nápady, radi ich podporíme!" dodáva Katarína Pšenáková.