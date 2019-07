Nový grécky premiér Kyriakos Mitsotakis zložil sľub

Kyriakos Mitsotakis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 8. júla (TASR) - Líder gréckej opozičnej strany Nová demokracia (ND) Kyriakos Mitsotakis zložil v pondelok v prezidentskom paláci v Aténach slávnostný sľub a po víťazstve v nedeľných predčasných voľbách sa stal novým gréckym premiérom. Informovala o tom agentúra AP.Mitsotakis (51) prišiel do prezidentského paláca v sprievode svojej manželky a troch detí. Slávnostný akt skladania sľubu nového premiéra viedol aténsky arcibiskup Ieronymos II.Mitsotakisova Nová demokracia získala v nedeľných voľbách 39,8 percenta hlasov, vďaka čomu v 300-člennom zákonodarnom zbore obsadí 158 kresiel a bude disponovať pohodlnou väčšinou. Strana Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) doterajšieho premiéra Alexisa Tsiprasa získala 31,6 percenta hlasov.Hranicu troch percent na vstup do parlamentu podľa týchto priebežných výsledkov prekročili ešte tri menšie strany, dve ďalšie boli tesne pod ňou.