Nový Južný Wales v Austrálii zasiahli najhoršie záplavy za uplynulé dekády, ľudí musia evakuovať

Ľudia majú pracovať z domu

Vyše tristo milimetrov zrážok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najľudnatejší austrálsky štát Nový Južný Wales v nedeľu nariadil evakuáciu obyvateľov v súvislosti s najhoršími záplavami za uplynulé desaťročia. Úrady v Sydney uviedli, že všetci, ktorí žijú v nízko položených oblastiach, musia odísť do bezpečia.Premiérka štátu Gladys Berejiklian povedala, že z vody už zachránili stovky ľudí. Varovala, že v Sydney možno evakuujú tisíce obyvateľov. Hlavné cesty sú zatvorené.V pondelok neotvoria množstvo škôl a úrady vyzvali ľudí, aby pracovali z domu. V štáte doteraz zriadili 13 evakuačných centier.Evakuáciu nariadili vo viacerých oblastiach. Politička uviedla, že Mid North Coast zasiahla "storočná voda"."Nepredpokladáme, že situácia v Mid North Coast sa bude zhoršovať. Naďalej však bude pršať v častiach, ktoré sú už zasiahnuté," dodala.Časti Western Sydney zasiahla "50-ročná voda", v niektorých oblastiach od piatkového rána spadlo rekordných viac ako 300 milimetrov zrážok.Priehrada Warragamba, ktorá leží západne od Sydney, sa v nedeľu začala vylievať. Nepriaznivé počasie by malo pokračovať do polovice týždňa.Miestne úrady žiadajú ľudí, aby necestovali cez zaplavené oblasti. Hrozí im totiž riziko strhnutia silnými prúdmi.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.